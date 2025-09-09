明報新聞網
娛樂

【娛樂場】合演新歌《如是因 如是果》MV 布志綸遇女神蘇麗珊扮鎮定

【明報專訊】布志綸（Alan）與舒文共同監製新歌《如是因 如是果》，由梁栢堅填詞，Larry Wong作曲及編曲。新歌與今年其他作品不同，除是他鮮有的情歌外，為給歌迷更多新鮮感，特意沒參與作曲、作詞，盼能衝出框框。《如是因 如是果》以愛情故事表達人生不同階段的遺憾，布志綸透露新歌與數年前梁栢堅填詞的《飛鳥俠》有千絲萬縷的關係，自爆與梁栢堅私下常「men's talk」，他與監製舒文不約而同認為要邀請梁栢堅為新歌填詞，並跟對方說想以「遺憾」做主題。梁栢堅想到劉德華和張柏芝主演的《大隻佬》中一句對白「如是因，如是果」，於是將「因果」與「遺憾」概念為《如是因 如是果》填詞。

布志綸透露新歌歌詞有多個版本改動，不過副歌一句「只能講當時曾對你心死」，由demo至面世從未改動，「我覺得遺憾嘅世界入面，就係因為嗰刻心死，先會有呢個遺憾出嚟」。他認為這句歌詞跟歌名脗合，心死種下的「因」，才結成對那段感情念念不忘的「果」。

布為中學同學圓夢

布志綸被這句歌詞觸動而構思MV概念，「生命中有好多事都係天意、整定。所以MV結尾我同導演Kiko特意設計成open ending」。他解釋如人生般，很多事情我們一開始都不會知道如何發展、結局怎樣，因此「開放式結局」能為故事的主角種下全新的「因」，留下沒有方向的「果」。MV以年輕演員何求和雨甜飾演的情侶為主軸，邀得蘇麗珊（Ceci）任成年版女主角，布志綸大爆：「除咗我本身好欣賞Ceci之外，好大原因係想實現我中學同學嘅夢想，佢一直係Ceci粉絲，不時問我有冇MV可以搵Ceci做女主角，剛好今次MV以愛情故事為主題，所以決定搵佢。」

布志綸首次與蘇麗珊合作，在好友耳濡目染下，拍攝時不期然感尷尬，「真係見到『女神』咁！」他笑稱拍攝期間強裝鎮定，幸好場地是一間唱片舖，店中的黑膠唱片令他想起電影《時光倒流七十年》，於是邊播電影主題曲邊拍攝，令二人很快投入情緒，黑膠碟的概念亦被團隊延伸至歌曲封面中。

