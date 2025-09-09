受方大同離世影響 葉中月自資出碟讓音樂流傳

不惜工本投資夢想 建音樂品牌

不過無論葉晴晴還是葉中月，性格不變，當年有唱片公司照顧，她也是自己孭結他兼拖篋出入，現在到電台宣傳或接受傳媒訪問，也是獨行俠，沒有助手隨行，名副其實獨立歌手。葉中月今次出碟也是親力親為，不同崗位也要兼顧，身為投資者還要計數，因為只推出1000張限量版黑膠唱片。問到有沒有錢賺？她說：「這是一個品牌建設，總之平衡到，坦白說要衝破很多心理關口才推出這專輯。做音樂不簡單，特別做indie，很多數要計。能衝破心理關口受方大同離世影響，我是他的粉絲，雖然受很大打擊，但覺他的音樂仍繼續流傳。我人生第一首派台歌是Robynn & Kendy《小說伴咖啡》，現在仍收版稅，只要繼續創作音樂，會一直流傳下去。現在是起步，這是我對夢想的投資，做音樂計數的方程式是不一樣的。」

已為人母的葉中月稱兩女是她的推動力，「我要找回對生活的衝勁、有火的東西，想讓女兒看到無論人生去到什麼階段，都可以做自己想做的事」。由人妻到媽媽，她稱每個階段都有新難題，「做一個平凡的媽咪，照顧兩女，我很享受，是上天給我最好的禮物，最大的恩賜。同時也念掛做音樂的時間與朋友，現在有機會做音樂，還可依自己的速度做」。

歌迷不離不棄成最強後盾

葉中月婚後曾退居幕後作曲，有次出席音樂頒獎禮，跟幕後音樂人一起坐，當時有人覺得好奇怪，以為她坐錯位，「覺得自己還有機會坐這裏，代表我在幕後很努力工作，覺得很自豪，不需要坐第一二行」。一班從沒離開過的歌迷成葉中月最強後盾，當年DIY生日卡給她的學生，現在是美術設計師，協助她設計唱片，有人做了船長，亦有中醫師，能與歌迷互相陪伴成長，她特別珍惜，還感激丈夫Jonathan支持，「佢好有耐性教我理財和管理自己的事務，創業路上給我很多建議。（他出錢支持？）不需要，自己可以應付」。

身兼兩職 請教過來人許廷鏗

葉中月除發展音樂事業，近年成為認證嬰幼兒睡眠顧問，輔導家長處理6歲以下嬰幼兒的睡眠問題，設網站平台接受諮詢，又加盟醫療集團，在診所跟諮詢者見面，「我透過行為科學和睡眠研究知識，教育家長怎去考察小朋友的睡眠環境，設計合適孩子的作息時間表與良好生活習慣，減少依賴的入睡條件，在香港還是一個比較新的行業」。

葉中月有向身兼牙醫的許廷鏗徵詢意見，問對方如何兼顧歌手與牙醫身分並取得平衡，「佢同我講無論是牙醫或歌手，都懷着同一分尊重面對，這樣才對得住找他睇牙的病人和他的歌迷。我會記住這番話，對音樂與嬰幼兒睡眠顧問工作同樣尊重」。

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

場地提供：Vita Living Gallery（尖沙嘴The One）