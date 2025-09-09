「6膠」外景朝夕相對見真章 呂爵安素顏變臉 魏浚笙穿紅底催運

記者：鍾一虹

強烈熱帶風暴「塔巴」襲港，前晚天文台發出8號風球，至昨午改掛3號風球，《膠戰S4》昨午於銅鑼灣的宣傳活動延後兩個半小時舉行，仍無阻大批粉絲到場支持。「6膠」呂爵安、魏浚笙、岑珈其、肥腸、阿正和劉沛蘅齊集現場玩遊戲，在台上分享首次一起出埠拍攝點滴。呂爵安大爆劉沛蘅和岑珈其旅程中受精神和肉體傷害，阿正笑稱今次拍外景似家族旅行，一星期朝夕相對，「6膠」加深了解和默契，又發現呂爵安落妝前後分別好大，畫面震撼。

有留意阿Mo近况 呂爵安稱能幫會幫

魏浚笙被爆為打機改名「大9紅」，拍節目時連續兩日穿粉紅長褲，連內褲也是紅色，呂爵安插嘴：「Jeffrey似睇過風水，日日都著粉紅色褲。」魏浚笙即面露尷尬笑容。肥腸表示劉沛蘅怕食榴槤，阿正怕熱周圍搵冷氣；劉沛蘅自認變得感性，第四季喊好多。

呂爵安稱拍《膠戰S4》消耗體力，加上睡眠不足，所以妝前妝後兩個樣，「節目有個遊戲，早上未能準時現身餐廳食早餐的成員會受罰，所以我起牀後，什麼都不理就跑去食早餐」。

3年前MIRROR紅館演唱會墜屏意外中受傷的舞者李啟言（阿Mo），一直接受治療，康復之路漫長。Mo父李盛林牧師日前透露兒子的治療資源疑面臨「真空」，阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）感無奈無助憤怒痛心。呂爵安表示有看報道，不清楚詳情，不便講太多，「能夠幫忙我當然會幫，但當中的情况，不是我接觸到的」。

魏浚笙稱「大9紅」封號大殺四方

魏浚笙自爆獲高人指點，多穿粉紅或紅色有助催旺運勢，「『大9紅』呢個名真係改得靚，我改咗呢個名玩嗰隻game大殺四方，好喜歡，所以我近排多穿紅色內褲」。早前他因出海拍戲致頸部受傷，他表示頸傷已康復，並完成補拍戲分，承認再拍滑浪場口有陰影，但都頂硬上，「汲取教訓，更加注意安全，拍滑浪鏡頭時，將繩索拋得很遠」。

多名成員有血光之災

岑珈其被「5膠」狂笑趕時間，解釋當了兩孩爸爸非常繁忙，要幫手湊仔。被問受傷情况，他透露傷及的部位對男人來講很重要，慶幸送院檢查只是輕傷，又稱此程都有其他成員有血光之災，包括呂爵安流牙血、劉沛蘅踢爆甲。劉沛蘅自言拍前幾季《膠戰》即使被隊友出賣都沒有太大感覺，自嘲性格變認真，大家成為朋友後，容易灑淚變喊包。

