繼「出軌」後再被爆料 許凱疑長期聚賭「豪宅變賭場」

開賭場最高判10年刑期

爆料者提到2021年許凱拍攝《雪鷹領主》期間，在橫店住處於短時間內贏得8000元，他的牌友將錢存入許荔莎帳戶，許凱提醒許荔莎要保密，又有轉帳紀錄、對話截圖與疑似許凱在玩啤牌的視頻。

內地傳媒指，依《治安管理處罰法》第七十條，參與賭博賭資較大者可處5日以下拘留或500元以下罰款，情節嚴重者面臨10至15日拘留及500至3000元罰款，若行為被認定為營利聚賭則依《刑法》第三百零三條，最高可處3年有期徒刑並處罰金。開設賭場罪最高可處10年有期徒刑及罰金。

許荔莎發文贈興

原本變得低調的許荔莎昨日在微博連發多篇帖文，主要是埋怨被許凱的粉絲網暴，她並轉發有關許凱的報道，內容是聚眾賭博的刑罰，留言：「讓你道歉你不聽，現在我們兩個要進去一個了。」

