明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

繼「出軌」後再被爆料 許凱疑長期聚賭「豪宅變賭場」

【明報專訊】內地人氣男星許凱近日被負面傳聞纏身，上月被自稱是前女友的許荔莎爆料指「出軌」，許凱與經理人公司隨即發聲明指言論不實，報警處理並委託律師起訴。許荔莎事後說貪玩想「整蠱」許凱。昨日微博「會拍攝的百曉生」爆料指許凱熱愛啤牌遊戲，身邊有一班牌友，長期聚眾賭博，每次上落幾萬元，年計累積達百萬人民幣。文中指許凱於橫店的豪宅成私人「賭場」。截稿前許凱與經理人公司未有回應賭博傳聞，內地傳媒向有關方面查詢，浙江東陽市公安局橫店分局回應稱「已關注此事」。

開賭場最高判10年刑期

爆料者提到2021年許凱拍攝《雪鷹領主》期間，在橫店住處於短時間內贏得8000元，他的牌友將錢存入許荔莎帳戶，許凱提醒許荔莎要保密，又有轉帳紀錄、對話截圖與疑似許凱在玩啤牌的視頻。

內地傳媒指，依《治安管理處罰法》第七十條，參與賭博賭資較大者可處5日以下拘留或500元以下罰款，情節嚴重者面臨10至15日拘留及500至3000元罰款，若行為被認定為營利聚賭則依《刑法》第三百零三條，最高可處3年有期徒刑並處罰金。開設賭場罪最高可處10年有期徒刑及罰金。

許荔莎發文贈興

原本變得低調的許荔莎昨日在微博連發多篇帖文，主要是埋怨被許凱的粉絲網暴，她並轉發有關許凱的報道，內容是聚眾賭博的刑罰，留言：「讓你道歉你不聽，現在我們兩個要進去一個了。」

娛樂組

相關字詞﹕許荔莎 許凱

上 / 下一篇新聞