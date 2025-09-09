明報新聞網
娛樂

葉童片場「黑面」向姜皓文致歉 避談老公陳國熹健康狀况

【明報專訊】葉童、廖子妤、姜皓文、凌文龍及導演關文軒前晚出席電影《惡人當道 》首映禮。葉童笑言被導演欺騙了，當初以為獲邀扮演靚女人，後來發現角色是個精神迷糊、活在自己世界的另類靚女。由於角色較複雜，她經常在片場沉思用什麼方法演繹，不自覺對人「黑面」，她說：「我跟黑仔（姜皓文）較多對手戲，若我曾對他黑面，真的不好意思，其實我為人友善，抽離角色後都有跟大家傾談。」姜皓文稱沒有嬲葉童，「我不覺得她有氣場，而且拍戲多年，當然明白演員需要空間投入角色，點會嬲人黑面，太低能」。

姜皓文想伙葉童演舞台劇

姜皓文想跟葉童演舞台劇，羨慕黃德斌跟對方剛完成舞台劇《唔講得》，他說：「不是要搶德斌飯碗，想大家一齊做，再重演可否安排AB角？我對演舞台劇很有興趣。」葉童贊成合作提議，笑言可以「自肥」，坐兩個型男大髀，「演舞台劇獲觀眾共鳴和認同，有很大滿足感，但要背大量對白也很傷腦筋」。提到葉童71歲老公陳國熹日前被粉絲「捕獲」合照，見他身形瘦削。葉童透露老公有低調入場支持，但不願多談對方的健康狀况，只說：「有心、有心。」

廖子妤演媽媽感受親子關係

廖子妤近年頻演媽媽角色，《惡人當道》亦跟小演員演母子，她稱不怕定型，可以提早感受親子關係，又讓她回憶小時候的經歷。提到拍戲時弄傷尾龍骨，她說患處仍未康復，需要接受治療和針灸。可擔心影響生育？她說：「我未有生BB計劃，暫時集中發展事業，生BB對我來講有點遠，仍思考自己是否適合做媽媽，因現在生活和教育水平很高，我老友余香凝都拉高了做媽媽的標準。」

挑戰演惡人的凌文龍稱難度高，多謝對手姜皓文刻意收斂配合，他笑說：「有場打鬥戲講我要拿刀插黑哥（姜皓文），把道具刀貼了金屬片，我好驚傷到他，借位拍NG了三四次，最後黑哥加墊叫我用力插。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕凌文龍 廖子妤 惡人當道 葉童 姜皓文

