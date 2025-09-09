林超賢宣布原班人馬拍《激戰2》 張家輝認老 操肌交畀彭于晏

記者：林祖傑

林超賢執導《蛟龍行動》前晚舉行好友優先場，張家輝、任達華、何珮瑜、狄龍夫婦、陳曉華及朱晨麗等到場支持。張家輝笑稱特別前來支持導演，如不來就不算是人。問可有合作計劃？「我們經常見面都是講這個問題，可能一直兜兜轉轉，其實都諗咗好耐，後來發覺大家想做的事就在眼前，只是睇過龍，至於是什麼，就交返畀導演講」。

林：賤輝太有魅力應延續落去

林超賢表示經常跟張家輝傾不同題材，認為能夠再打動他們及觀眾，相信就是《激戰2》，「其實已醞釀了很久，戲中『賤輝』實在太有魅力，是應該延續落去的人物，當時安慰到很多失意的人，且每次失意時都會重看，證明這種角色和精神，大家都很渴求，尤其是今時今日大家或有更多困惑，我覺得是時候帶『賤輝』返來，再用他的雙手為大家打仗。」

考慮邀威尼斯影后辛芷蕾助陣

林超賢表示見到曾合作《緊急救援》的辛芷蕾在威尼斯影展封后，好戥對方開心，「看着她一路愈衝愈前，當日邀演出已十分欣賞對方，的而且確她是好用心的演員」。與對方可有合作計劃？他說：「可以諗吓！《激戰2》加入些新血都可以。」

張家輝表示今次《激戰2》這場仗，比首集更難挑戰，「因首集造成的影響力已經很大，戲裏戲外給觀眾留下深刻印象，困難在於突破前作」。

張：大家睇勵志不是我肌肉

可需要再如當年般操練健碩身形？張家輝說：「我乜都得，就係操肌唔得，如我再狂操練大隻，亦沒有新鮮感，大家睇的不是張家輝肌肉，而是勵志、能鼓勵他人的精神，怎樣爬起身不放棄自己，不是肉體有幾大隻，以現今科技，唔通搵個大隻佬key我個頭上去都唔得咩！」林超賢透露已經有劇本，最快明年初啟動。問是否原班人馬？「已經跟彭于晏講有這個意向，他表示家輝哥做到，他沒理由做不到。（彭于晏是否要操肌？）他不操肌大家都唔肯啦！」張家輝笑言彭于晏要突破自己，「今次要除褲，起碼要著條T back，不這樣做怎回饋《激戰》粉絲，我咁老，就唔好搞呢啲嘢！操肌就交畀彭于晏」。

任達華想參演 何珮瑜向導演自薦

任達華表示跟林超賢3年沒見面，故打風都來支持，大讚對方是非常用心的導演，能融合新舊演員產生化學作用，一直都想再合作，有興趣參演《激戰2》，「有啱的角色一定有興趣，操大隻都OK，增磅或減磅對我來講很容易，昔日拍《跟蹤》都增肥50磅，日前重看《PTU》，當時有72kg好大隻，80kg以下應該可以應付到。」他更推薦何珮瑜可飾演警察或江湖大嫂。何珮瑜表示已向導演自薦，「導演很出色和很有才華，身為後輩十分欣賞他」。如有機會合作，是否零底線什麼都願意做？她說：「除咗剃光頭，什麼都得！」