【開箱】《深居叵測》 丹麥豪宅外傭失蹤 少年混沌家長未察

結局外傭死亡真相留白

《深居叵測》講述丹麥哥本哈根北部的富豪區，育有一子一女的Cecilie與鄰居Katarina分屬好友，前者的律師丈夫Mike跟Katarina的商人丈夫Rasmus有業務往來，兩人的兒子Viggo與Oscar更是同校同學，兩家人分別聘有菲律賓外傭Angel與Ruby。Oscar在Cecilie家作客的晚上，Katarina的女傭Ruby向Cecilie求助，稱不能再逗留他們家，Cecilie認為對方若有問題應向僱主言明，翌日Ruby卻失蹤，而且完全沒有她的離境紀錄，任何相關朋友亦不知道其去向。這讓Cecilie深感不安，加上發現對方丟掉的驗孕棒顯示懷有身孕，Cecilie決定要查出Ruby的失蹤真相，並向負責此案的女警Aicha提供所知線索，怎料Mike亦捲入案件，被指應為Ruby失蹤負責。

對比《混沌少年時》在4集劇情緊湊交代少年犯案移送警署程序、警方入校調查帶出學生面貌，到揭示少年犯心理和犯案動機，以及家長反思；《深居叵測》屬於完全不同的拍攝手法，觸及範圍更廣也可以說野心更大，卻同樣揭露少年犯案，社交網絡風氣成為當中的關鍵因素；《混》劇主角來自尋常家庭，《深》劇則聚焦富裕階層，不管是哪種階級的家長，似乎都不清楚子女的真正生活與思想。

《深居叵測》劇情比較曲折，留下的懸念也較多，譬如Mike被揭曾是性罪犯；Cecilie的菲傭Angel在家鄉育有一女，卻向僱主隱瞞，需要錢周轉，反是Cecilie的兒子Viggo相助等；結局更留白，到底Ruby之死，是自殺還是他殺，始終沒有披露真相。

兩個媽媽育兒態度迥異

此劇以育兒觀念緊扣階級分野，突顯外傭所面臨的困境之外，她們被看待成「資產」，還是「人」？Cecilie與Katarina的觀點明顯不同，也對孩子有重大影響。此劇最後一幕不但是Cecilie向Katarina求證，Ruby是否後者所殺，更「畫公仔畫出腸」地說明兩種媽媽的取態，Katarina反問對方「如果真是我做呢？」並補充「那些男人總以為事情自然就會解決」。Katarina自言兩人是不同的母親，指Cecilie認為孩子學懂晚餐後清理桌子很重要，但她會教兒子捍衛自己所擁有的一切。在外傭與僱主之間，編劇還安排非白人女警負責Ruby失蹤案，正因為她同情受害者，案件才能堅持查下去。

另外，未知是否因Cecilie是主角，編劇故意安排她誕Viggo時患有產後抑鬱，康復後堅持恢復工作，加上誕下仍在襁褓的么女，讓聘請外傭變得合情合理；然而當知道Angel家有一女後，Cecilie稱絕不會聘請家有孩子不照顧而遠道來照顧她子女的外傭，這樣的角色人設會否虛偽了點，還是編劇要給白人女性的批判？