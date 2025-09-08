《暴君的廚師》收視稱冠

【明報專訊】《歡迎來到王之國》潤娥與《名校的階梯》男星李彩玟合演韓國有線頻道tvN新劇《暴君的廚師》，前晚播第5集，收視回落0.2個百分點至10.8%，仍穩守同時段冠軍。《魷魚遊戲3》李鎮旭擔正有線頻道JTBC劇集《夢想成為律師的律師們》，緊隨《暴》劇之後，前晚第11集收視7.5%，跌1.6個百分點。《假面女郎》高賢貞主演SBS《家母螳螂》，第2集微跌0.2個百分點報6.9%。《犯罪都巿》馬東石擔綱KBS《十二使者》，前晚播第5集，收視升0.3個百分點至3.4%。tvN《蝴蝶效應》及MBC《死亡天使瑪莉》，分別錄得1.4%及1.1%。《和我老公結婚吧》朴敏英主演有線頻道TV朝鮮《信用詐欺師KR》前晚首播，上下兩部分收視0.9%及1%，成績麻麻。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《暴君的廚師》、《夢想成為律師的律師們》及《家母螳螂》，《十二使者》在Disney+上架，《蝴蝶效應》與《信用詐欺師KR》則可在Prime Video收看。