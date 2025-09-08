明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《暴君的廚師》收視稱冠

【明報專訊】《歡迎來到王之國》潤娥與《名校的階梯》男星李彩玟合演韓國有線頻道tvN新劇《暴君的廚師》，前晚播第5集，收視回落0.2個百分點至10.8%，仍穩守同時段冠軍。《魷魚遊戲3》李鎮旭擔正有線頻道JTBC劇集《夢想成為律師的律師們》，緊隨《暴》劇之後，前晚第11集收視7.5%，跌1.6個百分點。《假面女郎》高賢貞主演SBS《家母螳螂》，第2集微跌0.2個百分點報6.9%。《犯罪都巿》馬東石擔綱KBS《十二使者》，前晚播第5集，收視升0.3個百分點至3.4%。tvN《蝴蝶效應》及MBC《死亡天使瑪莉》，分別錄得1.4%及1.1%。《和我老公結婚吧》朴敏英主演有線頻道TV朝鮮《信用詐欺師KR》前晚首播，上下兩部分收視0.9%及1%，成績麻麻。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《暴君的廚師》、《夢想成為律師的律師們》及《家母螳螂》，《十二使者》在Disney+上架，《蝴蝶效應》與《信用詐欺師KR》則可在Prime Video收看。

《暴君的廚師》講述潤娥遭喝醉的李彩玟咀嘴後徹夜難眠，翌日追問男方是否記得咀嘴一事，李彩玟稱想不起來。兩人關係愈來愈親密，惹李彩玟的妃子姜漢娜妒忌，後者親自準備一枱美食，怎料潤娥製作了外脆內嫩的「雪花炸肉排」給李彩玟品嘗，完全蓋過了姜漢娜苦心製作的食物。李彩玟還為潤娥設立溫室種植食材，前者意外絆倒，混亂間潤娥正好跌在他身上。

相關字詞﹕韓劇收視 韓劇 李彩玟 潤娥 暴君的廚師

上 / 下一篇新聞