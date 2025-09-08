明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

韓韶禧香港見面會 玩遊戲抽中吳海昕上台

【明報專訊】《京城怪物》女星韓韶禧前晚來港舉行粉絲見面會，穿著淡黃色連身裙登場，粉絲大讚漂亮。她表示以前曾來港旅行，也有因工作訪港，卻一直沒機會跟香港粉絲近距離見面，終於舉行見面會很開心，並發現有不同年齡層的粉絲。

韓韶禧表示除了忙於舉行見面會，現正拍攝改編自荷李活片《見習冇限耆》（The Intern）的新片，與《破墓》崔岷植合作，並要為另一新片《Project Y》宣傳，將亮相多倫多影展。

最愛食蝦餃

見面會約兩小時，韓韶禧與粉絲一起回顧多部舊作，包括《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》及《京城怪物》等。她稱拍攝《無》劇時，因演員年紀相若，故拍得輕鬆自在，可惜現時大家各有各忙，沒有聯絡，但仍會為對方打氣。她稱《京》劇先後兩季，拍攝時間很長，動作場面又多，煞科一刻感覺如釋重負。

韓韶禧公開家中拍攝的短片，有多個華麗造型，充滿電影感；其後又表演跳舞，跟足韓國女團aespa《Whiplash》的舞姿；她稱學了很久，依然跳不好，不過只要粉絲看得開心就足夠；有粉絲提議她下次跳Blackpink成員Jennie的《like JENNIE》，她答應有機會就練習。

與粉絲互動的遊戲環節，抽中《二月廿九》女星吳海昕，兩人一同挑戰玩抛膠圈。韓韶禧透露訪港期間曾到尖沙嘴星光大道「打卡」，又稱很喜歡到訪位於瑰麗酒店附近的手辦公仔店，不排除離港前會去逛逛，並透露愛吃港式點心，特別是蝦餃。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕香港粉絲見面會 韓韶禧

上 / 下一篇新聞