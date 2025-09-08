韓韶禧香港見面會 玩遊戲抽中吳海昕上台

韓韶禧表示除了忙於舉行見面會，現正拍攝改編自荷李活片《見習冇限耆》（The Intern）的新片，與《破墓》崔岷植合作，並要為另一新片《Project Y》宣傳，將亮相多倫多影展。

最愛食蝦餃

見面會約兩小時，韓韶禧與粉絲一起回顧多部舊作，包括《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》及《京城怪物》等。她稱拍攝《無》劇時，因演員年紀相若，故拍得輕鬆自在，可惜現時大家各有各忙，沒有聯絡，但仍會為對方打氣。她稱《京》劇先後兩季，拍攝時間很長，動作場面又多，煞科一刻感覺如釋重負。

韓韶禧公開家中拍攝的短片，有多個華麗造型，充滿電影感；其後又表演跳舞，跟足韓國女團aespa《Whiplash》的舞姿；她稱學了很久，依然跳不好，不過只要粉絲看得開心就足夠；有粉絲提議她下次跳Blackpink成員Jennie的《like JENNIE》，她答應有機會就練習。

與粉絲互動的遊戲環節，抽中《二月廿九》女星吳海昕，兩人一同挑戰玩抛膠圈。韓韶禧透露訪港期間曾到尖沙嘴星光大道「打卡」，又稱很喜歡到訪位於瑰麗酒店附近的手辦公仔店，不排除離港前會去逛逛，並透露愛吃港式點心，特別是蝦餃。

記者：蘇珮欣