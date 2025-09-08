明報新聞網
占渣木殊捧威尼斯金獅大獎惹議 朴贊郁「食白果」美媒不值 梁朝偉失落影帝 不敵「意大利總統」

【明報專訊】第82屆威尼斯影展香港時間昨日凌晨舉行閉幕及頒獎禮；被香港影評人指在參賽片《Silent Friend》「演技突破」的梁朝偉，最終未能於康城影帝之外再添一個國際影帝殊榮，敗給《La Grazia》中飾演意大利總統的東尼施維路（Toni Servillo）；《世界呢分鐘》美國導演占渣木殊（Jim Jarmusch）憑《Father Mother Sister Brother》捧走最高榮譽金獅獎惹來爭議，被指成績不及首映後贏得超過23分鐘掌聲的《The Voice of Hind Rajab》，有美媒亦替「食白果」的朴贊郁導演《選擇有罪》不值。

威尼斯影展今年主競賽單元評審團以《滯留生》導演阿歷山大比恩（Alexander Payne）為首，成員包括《我生如是繼續》金球獎影后法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）、《菩提樹籽》伊朗導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）及《風流一代》內地女星趙濤等。現場觀衆及影評較偏愛拿下評審團大獎的《The Voice of Hind Rajab》，故事講述巴勒斯坦5歲女童去年初在加沙戰火中命喪的經過。Deadline等美媒更替集合李秉憲、孫藝珍等韓星主演的《選擇有罪》「食白果」不值。不過導演朴贊郁自言《選》片首映時觀衆反應比他過往任何作品都要好，「已覺得獲得大獎」；韓國總統李在明亦表示能夠相隔13年再有韓片躋身威尼斯主競賽單元，已是一項成就。事實上，《選》片將代表韓國角逐來年奧斯卡國際電影殊榮，有機會跟今次的對手再碰頭。

認同黑澤明 占稱每天在學習

占渣木殊（Jim Jarmusch）執導的《Father Mother Sister Brother》，集結金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《婚姻故事》阿當戴華（Adam Driver）、《緣來他不夠愛我》柏林影后夏綠蒂藍萍（Charlotte Rampling），以及占的老拍檔兼男歌手Tom Waits等主演，捧走代表最佳電影的金獅獎，卻令不少人大跌眼鏡。電影以3個獨立但主題相連的故事構成家庭三部曲，描繪成年子女與父母之間的複雜情感，探討家庭關係中的沉默、誤解與未說出口的愛，並把背景分別設定在美國東北部、愛爾蘭都柏林及法國巴黎。

占渣木殊領獎時未知是否回應「爭議」聲音，一開腔便說：「哦，糟了！」他表示身為電影人，拍戲動力不在於競爭，「但我真心感激這份意想不到的榮譽」；又多謝評審及觀衆喜歡他這部安靜的電影，並稱同意憑贏得最佳導演的賓尼沙夫迪（Benny Safdie）早前所言「藝術不必直接涉及政治也能具備政治性，它能激發同理心，而同理心是解決問題的第一步」。占還表示對日本大導演黑澤明當年在奧斯卡領終身成就獎時所言，「他說仍擔心不知道自己在做什麼，我也有同樣感覺，每一次也在學習」。

梁朝偉同片拍檔贏最佳新演員

在《Silent Friend》扮演神經科學家的梁朝偉，被香港影評人陳智廷指其角色貫穿全片，並且「演技突破」，最終不敵《羅馬浮世繪》保路蘇雲天奴（Paulo Sorrentino）執導《La Grazia》的東尼施維路。該片亦是兩人繼《羅》片後另一佳作，故事講述東尼扮演意大利總統，在任期最後幾個月面臨連串道德與情感上的抉擇，包括身為虔誠天主教徒與資深法學家，必須決定是否簽署合法化安樂死法案，以及應否赦免兩名殺害伴侶的殺人犯等。

梁朝偉雖然失落影帝，但在《Silent Friend》扮演1908年瑞士女學生的露娜韋勒（Luna Wedler）贏得最佳新演員，曾演出Netflix劇集《呼喚奇蹟的光》的她感激導演及同片拍檔，並在頒獎禮後的記者會表示，「我總是嘗試在自己的生活中找尋跟演出角色的聯繫，今次最特別的是角色如何與大自然連結，跟植物與樹木如何說話，我開始跟着做，並愛上她的好奇心」。另外，《Silent Friend》兼奪國際影評人費比西獎。

導演得獎 狄維莊遜興奮尖叫

憑《The Smashing Machine》捧走最佳導演的賓尼沙夫迪，同時也是演員，曾演出《奧本海默》、《甘草薄餅》等電影，過往執導《未成大器》等片多與哥哥佐斯（Josh Safdie）兄弟檔上陣，今次得獎作品卻是首次獨自執導。片中狄維莊遜（Dwayne Johnson）與愛美莉賓特（Emily Blunt）繼《幻險森林奇航》後再度合作，電影改編自真人真事，講述綜合格鬥選手Mark Kerr在擂台上無人能敵，其實飽受心理創傷與藥物成癮困擾，跟女友Dawn的關係更異常複雜，既是他的支柱，也是他情緒崩潰的導火線。賓尼獲讚在片中把狄維改頭換面，並讓觀衆認識到他也可以發揮演技。賓尼致辭時感激兩名演員，指狄維是他的朋友、兄弟、拍檔，兩人肩並肩，「感謝你全情投入，毫無保留的演出，我們一起跳懸崖，一齊成長，一起學習」。

在記者會上賓尼沙夫迪補充，「我收到狄維的語音短訊，全是興奮尖叫；這是我們共同努力的成果，他、愛美莉和我，迫不及待跟他們分享這銀獅獎。與狄維合作最開心，任何要求都可以，完全沒有界限，相信此片的真正力量就是我們三人走在一起」。

