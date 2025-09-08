明報新聞網
娛樂

【娛樂場】《領廚爭霸戰》 12民間廚神爭逾百萬獎金獎品

【明報專訊】HOY TV節目《領廚爭霸戰》今日首播，12名民間烹飪高手挑戰廚神寶座，贏取總值逾100萬元獎金獎品。「藍帶」名模蔣怡（Coco）任主持，名廚張錦祥（Ricky） 與余健志（Jacky）任主評審，星級評審包括黎彼得、楊天命、陸詩韻、關寶慧和陳嘉容等，共15集；另加一集決賽《終極廚神之戰》，謝寧和黃淑儀加入任評判。

《領廚爭霸戰》首兩集是「藝人明星示範賽」，為讓觀眾更了解賽制，邀請10名藝人，包括李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）、朱智賢、陳思圻（Vicky）、譚嘉儀、樂翊榆、利穎怡、游莨維（一蚊Joe）、梁凱晴和馬田參與。他們到街市嚴選時令食材和構思菜式，在示範賽大展廚藝，爭奪「明星廚神」稱號。阿正與妹頭因主持《臥底旅行團》被封「黃金拍檔」，今次兩人在明星賽中打對台。阿正伙朱智賢、陳思圻組隊，認為有美女隊友不僅能輕鬆「殺價」，還能獲得不少實用烹飪小貼士，對比賽有利。妹頭與一蚊Joe、利穎怡組隊，取名「美麗Double護J隊」，她覺得一蚊Joe為人貼地，對街市行情熟悉，買菜有一手。

伍富橋太太前主播張文采參賽

《領廚爭霸戰》12強參賽者來自不同年齡與背景，有主婦、全職爸爸、甚至主廚，論知名度最高是伍富橋的富家女太太梁兆楹，平日她在社交平台教煮餸，有不少粉絲，擅長以簡單食材與方法烹出美味食物。19歲Cherry是參賽者中最年輕，能躋身12強，實力不容忽視。其他參賽者有前新聞主播張文采，鏡頭前的專業形象轉為掌控灶台帶來驚喜，Mark、Annie、Owen、聰、SK、Beryl、Iris、鹿和Andrew則是素人高手。

爭霸戰其中一個特色是考驗參賽者挑選和配搭食材的能力，他們要先到街市購買食材，再馬上回到廚房煮食，用最合適的食材為評判送上最好的味道。在不同比賽題目的限制下，參賽者必須展現高度的創意，盡展才華。他們需要在60分鐘內完成兩餸一湯、茶記美食、party打卡菜或中西融合菜等，主題看似簡單，但要烹調出符合主題又能讓評審驚喜的菜式，絕非易事。參賽者Owen說：「前前後後試了十多次，試過無數種組合和搭配，最終才能創作出呈現的fusion菜式。」

《領廚爭霸戰》HOY TV（77台）

9月8日起 逢周一至五晚上8時30分

