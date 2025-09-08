收家鄉信賀摘冠 陳詠詩傳承愛國愛港愛鄉精神

【明報專訊】出爐港姐冠軍陳詠詩是商家、慈善家陳瑞祺曾孫女，顯赫家族背景備受注目。她在社交網曾貼出跟爺爺陳經綸回鄉的短片，還有到爺爺捐建的醫院與學校參觀。陳詠詩昨日在社交平台上載新會海外聯誼會、江門市新會區歸國華僑聯合會發送給她的祝賀信，內容讚頌她的曾祖父陳瑞祺與爺爺陳經綸：「慈善家陳瑞祺出生於新會，一生致力於慈善事業，無私捐助支持祖國和家鄉新會的發展，高尚品質贏得了社會的廣泛讚譽。陳瑞祺的兒子陳經綸也是香港著名的實業家、愛國愛鄉的慈善家和社會活動家，江門市榮譽市民、新會榮譽市民。陳經綸先生熱心公益，素有愛國愛鄉的優良品質，與家鄉新會有着千絲萬縷的聯繫。」同時又讚陳詠詩受家族的影響，為人低調、勤學不輟，是本屆香港小姐學歷最高的佳麗，曾是藝術體操運動員等。
任期內擬到新會見鄉親
陳詠詩寫道：「家族一直傳承住愛國、愛港、愛鄉嘅精神，而我都希望可以承載落去，心懷感恩，懂得回饋社會。今日能夠以港姐冠軍嘅身分得到家鄉祝福，對我嚟講係喜悅，更加係一份責任！」
陳詠詩表示任期內計劃回新會跟鄉親相聚，「新會係我嘅根，中國香港係我嘅家！無論將來去到邊度，我都會帶住呢份血脈同牽掛，把更多善意同正能量傳出去，等世界睇到我哋新會同香港人嘅風采」。
