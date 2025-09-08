明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

收家鄉信賀摘冠 陳詠詩傳承愛國愛港愛鄉精神

【明報專訊】出爐港姐冠軍陳詠詩是商家、慈善家陳瑞祺曾孫女，顯赫家族背景備受注目。她在社交網曾貼出跟爺爺陳經綸回鄉的短片，還有到爺爺捐建的醫院與學校參觀。陳詠詩昨日在社交平台上載新會海外聯誼會、江門市新會區歸國華僑聯合會發送給她的祝賀信，內容讚頌她的曾祖父陳瑞祺與爺爺陳經綸：「慈善家陳瑞祺出生於新會，一生致力於慈善事業，無私捐助支持祖國和家鄉新會的發展，高尚品質贏得了社會的廣泛讚譽。陳瑞祺的兒子陳經綸也是香港著名的實業家、愛國愛鄉的慈善家和社會活動家，江門市榮譽市民、新會榮譽市民。陳經綸先生熱心公益，素有愛國愛鄉的優良品質，與家鄉新會有着千絲萬縷的聯繫。」同時又讚陳詠詩受家族的影響，為人低調、勤學不輟，是本屆香港小姐學歷最高的佳麗，曾是藝術體操運動員等。

任期內擬到新會見鄉親

陳詠詩寫道：「家族一直傳承住愛國、愛港、愛鄉嘅精神，而我都希望可以承載落去，心懷感恩，懂得回饋社會。今日能夠以港姐冠軍嘅身分得到家鄉祝福，對我嚟講係喜悅，更加係一份責任！」

陳詠詩表示任期內計劃回新會跟鄉親相聚，「新會係我嘅根，中國香港係我嘅家！無論將來去到邊度，我都會帶住呢份血脈同牽掛，把更多善意同正能量傳出去，等世界睇到我哋新會同香港人嘅風采」。

娛樂組

上 / 下一篇新聞