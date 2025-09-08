收家鄉信賀摘冠 陳詠詩傳承愛國愛港愛鄉精神

【明報專訊】出爐港姐冠軍陳詠詩是商家、慈善家陳瑞祺曾孫女，顯赫家族背景備受注目。她在社交網曾貼出跟爺爺陳經綸回鄉的短片，還有到爺爺捐建的醫院與學校參觀。陳詠詩昨日在社交平台上載新會海外聯誼會、江門市新會區歸國華僑聯合會發送給她的祝賀信，內容讚頌她的曾祖父陳瑞祺與爺爺陳經綸：「慈善家陳瑞祺出生於新會，一生致力於慈善事業，無私捐助支持祖國和家鄉新會的發展，高尚品質贏得了社會的廣泛讚譽。陳瑞祺的兒子陳經綸也是香港著名的實業家、愛國愛鄉的慈善家和社會活動家，江門市榮譽市民、新會榮譽市民。陳經綸先生熱心公益，素有愛國愛鄉的優良品質，與家鄉新會有着千絲萬縷的聯繫。」同時又讚陳詠詩受家族的影響，為人低調、勤學不輟，是本屆香港小姐學歷最高的佳麗，曾是藝術體操運動員等。