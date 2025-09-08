阿Mo治療路 父稱憂「資源真空」 女友蘇芷晴：無助憤怒痛心

娛樂組

Mo父李盛林牧師以「走着一波三折的醫治之路」為題寫第163封代禱信，重提3年前阿Mo出事後兩個醫生有截然不同的判斷，其中一醫生說：「阿Mo這一生恐怕只能在牀上渡過。」另一個說：「未來兩三年，脊柱創傷的醫療技術一定會有重大突破，阿Mo將有機會受惠於這些進展，甚至重新站起來。」他跟兒子因這句「有機會重新站起來」帶來希望與動力，不是絕望的宣判。

李盛林牧師說「會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為兒子開啟治療之路，也成為他過去3年堅持前行的力量，「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉。雖然現已找到前沿治療的途徑和聯繫，卻仍需要足夠的資源支持，才能真正走下去。若兩者皆失，我們是否只能無奈接受現實？回首過去3年多，我們之所以能安心尋求最先進的脊柱創傷治療方案，全因當初一名相關人士的口頭表達。每當回想起這震撼全港乃至全球的事件，正因為如此規模，史無前例的舞台事故，心底仍不禁湧起一陣悲鳴」。

護理員失聯 父母為阿Mo「放大便」

Mo父表示治療安排多次受挫，「有好幾次我們以為一切已經準備妥當，最終卻仍不得不耗費大量心力、時間，甚至金錢，重新調整行程，再度等待出發的時機。最令人困擾的是，相關的治療用品和器材早已備齊，而其中部分物品若未能在預期時間內使用，便會失去原有的功能與療效……那種失落與無奈，那種原本期待能夠更進一步的康復願景，彷彿在瞬間失去了方向，令人倍感徬徨無措」。李盛林牧師透露近日照顧阿Mo的體驗，凌晨二時外聘的護理員失聯，急需人手處理阿Mo的需要，他與太太未試過協助處理「放大便」，也只能親自動手，在阿Mo的指引下最終順利完成。

Mo父提「相關人士」曾口頭承擔

阿Mo女友蘇芷晴在社交網限時動態轉發代禱信，留言：「無奈無助憤怒痛心，可笑嘅係眼見身邊嘅人當無事。（忍咗幾年我想表達下我長期在香港的心情同感受）好攰了。」Mo父代禱信中提及一名相關人士口頭表達會承擔阿Mo的醫療費用，因未透露人名而惹揣測，有網民聯想到8月MakerVille的高層人士變動，行政總裁魯庭暉離職。

今年2月李盛林牧師的代禱信曾提及阿Mo的醫療費用，「經過31個月的治療帶來生命奇蹟的發生，再一次感謝有關公司的負責人在出事的時候公開承諾，並一直支持鼓勵阿Mo的治療」。