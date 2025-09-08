明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

阿Mo治療路 父稱憂「資源真空」 女友蘇芷晴：無助憤怒痛心

【明報專訊】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重墜屏事故，舞者李啟言（阿Mo）被巨屏擊中受重傷，過往3年接受不同治療，由最初保命求生，到中期的治療強化身體及防止萎縮，直至去年7月展開突破傳統第三階段治療，阿Mo由動彈不得到現在在儀器輔助下有限度自主活動。自阿Mo受傷後，父親李盛林牧師每星期分享兒子的代禱信和阿Mo的近况，前日（6日）第163封信，提到阿Mo的治療資源疑面臨「真空」，阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）轉發代禱信並留言：「無奈無助憤怒痛心」。

娛樂組

Mo父李盛林牧師以「走着一波三折的醫治之路」為題寫第163封代禱信，重提3年前阿Mo出事後兩個醫生有截然不同的判斷，其中一醫生說：「阿Mo這一生恐怕只能在牀上渡過。」另一個說：「未來兩三年，脊柱創傷的醫療技術一定會有重大突破，阿Mo將有機會受惠於這些進展，甚至重新站起來。」他跟兒子因這句「有機會重新站起來」帶來希望與動力，不是絕望的宣判。

李盛林牧師說「會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為兒子開啟治療之路，也成為他過去3年堅持前行的力量，「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉。雖然現已找到前沿治療的途徑和聯繫，卻仍需要足夠的資源支持，才能真正走下去。若兩者皆失，我們是否只能無奈接受現實？回首過去3年多，我們之所以能安心尋求最先進的脊柱創傷治療方案，全因當初一名相關人士的口頭表達。每當回想起這震撼全港乃至全球的事件，正因為如此規模，史無前例的舞台事故，心底仍不禁湧起一陣悲鳴」。

護理員失聯 父母為阿Mo「放大便」

Mo父表示治療安排多次受挫，「有好幾次我們以為一切已經準備妥當，最終卻仍不得不耗費大量心力、時間，甚至金錢，重新調整行程，再度等待出發的時機。最令人困擾的是，相關的治療用品和器材早已備齊，而其中部分物品若未能在預期時間內使用，便會失去原有的功能與療效……那種失落與無奈，那種原本期待能夠更進一步的康復願景，彷彿在瞬間失去了方向，令人倍感徬徨無措」。李盛林牧師透露近日照顧阿Mo的體驗，凌晨二時外聘的護理員失聯，急需人手處理阿Mo的需要，他與太太未試過協助處理「放大便」，也只能親自動手，在阿Mo的指引下最終順利完成。

Mo父提「相關人士」曾口頭承擔

阿Mo女友蘇芷晴在社交網限時動態轉發代禱信，留言：「無奈無助憤怒痛心，可笑嘅係眼見身邊嘅人當無事。（忍咗幾年我想表達下我長期在香港的心情同感受）好攰了。」Mo父代禱信中提及一名相關人士口頭表達會承擔阿Mo的醫療費用，因未透露人名而惹揣測，有網民聯想到8月MakerVille的高層人士變動，行政總裁魯庭暉離職。

今年2月李盛林牧師的代禱信曾提及阿Mo的醫療費用，「經過31個月的治療帶來生命奇蹟的發生，再一次感謝有關公司的負責人在出事的時候公開承諾，並一直支持鼓勵阿Mo的治療」。

上 / 下一篇新聞