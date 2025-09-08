開心伙騎師合照 張天賦自嘲身高

張天賦早前到澳門出席頒獎禮獲「年度突破港台歌手」獎，稱因誤會還有時間致謝辭講得獎感受，最後原來沒有，感可惜及抱歉，希望該頒獎禮不會因而不再頒獎給他。他稱當日見到前輩薛凱琪，因對方曾是其經理人的藝人，經理人安排二人拍短片，「原本已經收工，好不情願地被迫『營業』，當然不關前輩事，而是當時已準備好心情回酒店房食嘢」。

問到可有機會與薛凱琪合作？張天賦稱希望與任何人合作，正籌備新專輯，等公司安排，並透露年初定下減肥承諾，至今尚未成功開始有壓力，「已努力運動和減少食量，離目標仍差7公斤，我懷疑個磅壞咗！打算買個新磅𧨾自己開心，可能因為多肌肉或水腫，我真的有努力，上台都覺得自己瘦咗啲，唯有繼續努力」。

記者：林祖傑