娛樂

開心伙騎師合照 張天賦自嘲身高

【明報專訊】張天賦（MC）與組合Now United昨日獲邀到沙田馬場任馬季開鑼日表演嘉賓，張天賦獻唱多首歌，影大合照時趁機摸醒獅添好運。他表示第二次入馬場當表演嘉賓，相比首次緊張到忘記歌詞，今次很放鬆，演出順利，十分開心。問到可有和騎師交流？張天賦搞笑自嘲：「沒有，不過影了張相幾開心，因為發現這個身高的人全部都好叻，有專長的事。」他稱從沒想過當騎師，不過小時候很喜歡小動物，很想騎動物玩雜技或跳欄，覺得這樣很有趣，暫時沒打算做馬主，「如果養，想動物在屋企陪住我，除非屋企很大才可以養馬，不過如果養馬可以用歌名做馬名，應該會好有型，不過要氣勢勁啲，暫時《百萬大道》最fit」。

張天賦早前到澳門出席頒獎禮獲「年度突破港台歌手」獎，稱因誤會還有時間致謝辭講得獎感受，最後原來沒有，感可惜及抱歉，希望該頒獎禮不會因而不再頒獎給他。他稱當日見到前輩薛凱琪，因對方曾是其經理人的藝人，經理人安排二人拍短片，「原本已經收工，好不情願地被迫『營業』，當然不關前輩事，而是當時已準備好心情回酒店房食嘢」。

問到可有機會與薛凱琪合作？張天賦稱希望與任何人合作，正籌備新專輯，等公司安排，並透露年初定下減肥承諾，至今尚未成功開始有壓力，「已努力運動和減少食量，離目標仍差7公斤，我懷疑個磅壞咗！打算買個新磅𧨾自己開心，可能因為多肌肉或水腫，我真的有努力，上台都覺得自己瘦咗啲，唯有繼續努力」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕百萬大道 薛凱琪 張天賦（MC）

