娛樂

邱彥筒想當內衣騷模特兒 邱傲然贊成增設劇集收視榜

Marf盼當內衣騷模特兒 稱演員最忌演出有框框
Tiger爆妹妹名花有主 對公司設收視榜冇壓力：良性競爭

【明報專訊】邱彥筒（Marf）、邱傲然（Tiger）、名模馬詩慧與女兒王曼喜和王麗嘉前晚到會展出席《香港青年時裝設計家創作表演賽2025》總決賽任嘉賓。Marf表示穿上年輕設計師設計的型格服裝，上台唱新歌，一嘗當另類模特兒感覺，非常榮幸，她笑言：「做模特兒真的有難度，今（前）日件衫很貼身，需要工作人員幫手著衫，演繹又講求肢體表達，未適應如何擺甫士，好彩今次加入我擅長的唱歌表演。」她稱以前看過外國的大型品牌內衣騷，非常夢幻，令她夢想當一次大型內衣騷模特兒。

問到性感底線？Marf說：「著內衣是正常的事，你問我能否接受透點演出？我會很在乎衣著設計有冇美感，靚的話就OK。」男友林家熙（Locker）是否能接受她性感演出？Marf稱與男友都是演員，演員最棹忌演出有框框，應該多嘗試和挑戰，雙方不會互相約束，「一段關係冇限制、有自由，才能長久發展。正如家人都不用日日見，可以減少摩擦」。問到她的媽媽是否已當Locker半邊仔看待？Marf稱母親喜歡女孩，「有我在她身邊已經開心，沒有急着要女婿，不過媽媽和Locker相處很好，令我放心」。

邱傲然爆胞妹名花有主

邱傲然很開心參與活動欣賞時裝，趁機取經，因為工作經常要扮靚。MIRROR隊友呂爵安（Edan）提議公司開配對節目為胞妹尋找理想對象，邱傲然笑言無意推舉妹妹拍配對節目，因為對方已名花有主，「妹妹的感情很穩定，應由佢自由發揮，應該講得，不會嬲我」。邱傲然未敢談論胞妹會否爬頭結婚，他現在工作至上，「用心工作讓經濟上了軌道再講感情」。

邱傲然主演ViuTV劇《存酒人》將首播，對於公司增設劇集收視榜，他認為是好事，未感壓力，笑說：「劇集《翻盤下半場》高收視都是因為我有份睇，公司保持有好劇開，我身為本台藝員當然開心，有比較是必定的，只是良性競爭。」MIRROR快將舉行成軍7周年活動，邱傲然聽聞今年的慶祝活動好玩又新鮮，為了有足夠體能應付，近日開始跑步練氣。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

