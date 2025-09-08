明報新聞網
娛樂

岑麗香拒兩子看新劇 陳家樂拍牀戲向老婆備案

【明報專訊】陳家樂、岑麗香、菊梓喬（Hana）和黃澤鋒昨日宣傳HOY TV劇《我愛九龍城》，現場播放劇集花絮，陳家樂與岑麗香演一對，只有一兩場甜蜜戲，沒有親熱戲，岑麗香透露劇中跟陳家樂和栢天男陷三角關係，由於感情比較複雜，不會給兒子收看，「兩個仔年紀仲細，未分到事情真與假，等他們長大一點，才讓兒子翻睇我的作品。其他小朋友可以睇，因為大家知道我是演員」。

陳家樂表示婚後拍戲保持自由度，之前拍激烈牀戲，預先告知太太連詩雅，「夫妻相處需要互相尊重，盡可能令大家舒服」。岑麗香表示相隔5年再拍劇，很緊張收視成績，希望觀眾支持，陳家樂希望劇集能贏口碑，可以將香港故事帶到世界各地，能在不同平台播放。

黃澤鋒送錢給太太任使

58歲黃澤鋒再為人父，現場接受一眾演員和觀眾祝福，表現很開心，透露二女「小貴妃」8月22日出世，由於與他同年的太太陳麗麗屬高齡產婦，所以按醫生建議剖腹生產減低風險。他特別感謝所有醫護人員，稱老婆和小貴妃母女平安是結合了兩岸三地的醫護團隊力量，「我沒想過現在那麼高科技，真是大開眼界，太太年紀大，今次主要靠內地團隊幫手補胎，好幸運，好感恩」。 提到與他合演無綫劇《淘氣雙子星》的郭富城也榮升第三任爸爸，黃澤鋒替舊拍檔開心，稱與郭富城感同身受，「現在很明白過大家庭生活的熱鬧和珍貴，有錢都買唔到」。

問他送什麼禮物給老婆？黃澤鋒說：「我決定送銀行戶口給太太，任她使，她很愛我和信任我，去到52歲、58歲都為我生小孩，女人真的很偉大，令我感動到在產房喊了出來。我現在開泳會、教拳，又做幕前工作，搵奶粉錢不難，我好勤力，而且太太很精明，早已安排未來生活。」黃澤鋒取笑大女「小黃妃」平時牙擦擦，見到剛出世的妹妹「小貴妃」變怕醜兼腳軟，還性情大變，愛黐住他，「小黃妃連瞓覺都拖住我，亦都很愛惜妹妹，會幫手換片、餵奶，返學前、睡覺前都要看妹妹，絕對係好事，我將來兩腳一伸，兩姊妹可互相照顧，我媽媽很長命，活到95歲，我都希望能長壽看兩女成長」。

菊梓喬認與吳保錡有聯絡

菊梓喬自爆現場獻唱劇集主題曲時唱錯歌詞，好驚被人衝上台打，說到近3年忙於巡唱，本月尾會到澳門開騷，現正洽談舉行香港演唱會，很久沒有在港演出，很掛念歌迷。問到是否賺到豬籠入水？她否認：「賺到的錢只是剛剛夠用，香港租樓好貴，食飯都要自己煮，不夠錢出街食，想置業要做多50年。」問到與男友吳保錡的感情狀况，菊梓喬遊花園說：「我們有聯絡，傾到偈，不是仇人，我都有留意他的Ig（Instagram），關心他的健康。（感情不變？）冇人在意，等有新的人出現先再講，不想搞到其他人。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕黃澤鋒 菊梓喬（Hana） 岑麗香 陳家樂 我愛九龍城

