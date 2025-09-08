黃浩然增值抗逆境 歐鎮灝勇於爭取機會 周家怡負擔大收入減 閃過輕生念頭

記者：柯美

攝影：劉永銳

黃浩然表示2014年被確診患貝賽特氏症，辭演無綫劇《張保仔》，連續9個月沒工作、收入，陷入人生低谷。現在又遇電影業寒冬期，面臨無戲開的日子，「與當年相比，現在更加嚴重，因有兩個小朋友要養，要積極面對，自我增值，學唱歌和勤運動，別讓自己頹廢，愈是逆境愈要振作」。他感恩經歷過電視和電影業的黃金時期，當年一部接一部演出，連睡覺的時間也沒有，從不呻辛苦，「有工作就做，從不推job，反而怕病倒影響別人和拍攝進度，試過一套劇，有6場跳海戲，事前食定藥預防傷風感冒，在電視台工作時，從沒請過一日病假」。

周家怡嘆置業遇市道低迷

周家怡覺得現在是谷底，稱當年在無綫，因年輕未識想及沒負擔，投閒置散收入少不覺有問題，現在有很多責任和負擔，自爆在不適合的時候買樓，遇市道不景氣，工作減少，加上父母年事已高，「真心有驚，有時徬徨到覺得自己一無是處，懷疑存在價值，試過一晚不開心到墮進深淵，萌生輕生念頭，幸而一閃即逝，同自己講踐踏和懷疑自己於事無補，於是找自救方法，做些有用的東西和進修，積極一點令自己振作起來，猛自怨自艾放負，機會來到都掉頭走，所以我都安慰身邊朋友說：『所有低谷和逆境都是順境和向好的前奏』，要自我鼓勵」。

入行短短5年的歐鎮灝認為每個人都有低潮時，看如何面對，他在谷底時會審視身邊的人和事，他們對他那種愛是最真實，要好好珍惜，「近兩年學識主動爭取機會，會開口說這個節目我想拍。不出聲，別人不知你想做，不覺得自己好可憐，世上比我慘的大有人在，我們生活在香港其實算幸福，別自怨自艾，學懂珍惜自己」。問他是不因為性格內斂？歐鎮灝說：「不是，初入行太新，不敢表達和爭取，長大後才知很多東西要靠自己去爭取。（工作量少？）搵錢少啲囉。」

歐鎮灝曾碌爆卡欠債

歐鎮灝劇中大學未畢業已負債，表示讀書時也眼見有同學瘋狂碌卡，欠下一身卡數，他是其中一個，「媽咪一向不讓我用信用卡，當擁有覺得很方便就瘋狂使用，當時不覺得先使未來錢有問題，直至碌爆就後悔，覺得不可以再這樣用錢，所以現在很節制」。未去到劇中角色要破產？他笑說無產可破。周家怡自認慳妹「睇餸食飯」，不會瘋狂碌卡，加上沒嗜好，亦不愛名牌物品。黃浩然稱以前喜歡買衫，自從兩子出世後，錢都花在他們身上，不會亂碌卡使錢。

父子戲真情流露有火花

歐鎮灝對於能與一班前輩黃浩然、周家怡、張達倫、黃長興、敖嘉年和魯文傑合作很開心，「看他們的劇集成長，估不到現在可以與他們合作，感覺很夢幻。拍攝時會從旁觀察、學習，發現他們駕輕就熟背後，事前付出很多努力去鑽研劇本和角色。我也為角色下了不少苦功，但情緒和喊戲始終是弱項」。周家怡不同意，大讚歐鎮灝被「爸爸」黃浩然鬧到喊那場戲做得很好，做足功課，感受不到歐鎮灝所說的戰戰兢兢。

歐鎮灝笑說因「爸爸」鬧得好應景，情緒隨之爆發。問黃浩然有否指導歐鎮灝？他說沒有，亦不需指導，因他們熟讀對白及有默契，導演在細小的房間內擺放了5部機器，事前沒刻意排練，憑大家自然反應產生火花。

