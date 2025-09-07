【開箱】《捲捲初戀》 純愛校園1998 女主角為情變髮

《捲捲初戀》講述19歲少女朴世莉（申銀秀飾）暗戀同校男生金賢（車禹閔飾），打算向對方表白，卻傳來「噩耗」：聽說對方喜歡長直髮女生，然而朴世莉遺傳了父親的「爆炸型」天生鬈髮。世莉從同學口中得悉區內髮型屋提供最新負離子直髮技術，可惜沒有足夠零用錢。此時她發現轉校生韓允錫（孔明飾）的媽媽正是髮型屋店主，後者承諾若世莉幫忙照顧兒子適應新校環境，會免費為她做負離子直髮，世莉與允錫漸漸培養出感情，令她的「表白大作戰」出現混亂。

獻給為外貌而苦惱少女

《捲捲初戀》由《十個月的未來》新晉女導演南宮善執導，以1998年釜山高中為背景，非常清純，片中沒有反派，只有善良的學生；也沒有近年常見的校園暴力情節，整體平淡。世莉及幾名好友已是高中三年級，面臨重要公開試，卻無心向學，世莉更滿腦子單戀對象金賢。

此片以接受自己樣子，不該理會外界對漂亮的標準為核心；導演南宮善受訪時表示，此片是獻給所有因外貌而苦惱的少女。戲中世莉討厭自己一頭鬈髮，特別是她的孿生妹妹朴惠莉（李多恩飾）沒遺傳父親的鬈髮，擁有柔順長直髮，令世莉更加氣憤。世莉對外表感自卑，覺得沒有人會喜歡鬈髮，執意將頭髮拉直才向心儀對象表白。這設定對現代女生來說有點過時，也難有共鳴，因為技術進步，髮型可隨時改變。電影尾聲也指出世莉完成負離子直髮，站在金賢面前卻沒有表白，因為她的心早已轉向允錫，而後者從來不介意世莉的髮型。

扮演世莉的申銀秀童星出身，曾在《藍海傳說》扮演全智賢少女版，近年參演韓劇《夏日大罷工》、《閃亮的西瓜》及《照明商店》等。申銀秀以釜山方言演出，表現自然，下過不少工夫。她的表情及動作可愛，充分展現角色的清純。孔明扮演的允錫個性內斂，家境不錯；但任職醫生的父親對他的學業非常嚴格，令他精神崩潰，故母親帶他離開首爾，遷居釜山。電影中後段，講述允錫父親命令他返回首爾，無奈與世莉分開。相隔一年左右，允錫重返釜山找世莉，大團圓結局；可惜電影沒詳細交代允錫的家庭狀况，兩人分開期間發生的事，略嫌美中不足。