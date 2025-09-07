明報新聞網
娛樂

SJ 20周年巡唱 始源透視裝上陣

【明報專訊】韓國男團Super Junior（SJ）為慶祝今年出道20周年舉行世界巡迴演唱會《Super Show 10》上月22日至24日完成首爾站後，前晚假亞洲國際博覽館Arena舉行一連兩場，前晚首場也是SJ今次巡唱的海外首站，全場爆滿，還掀炒飛潮，正價由899至2099港元不等，有網民指門票炒至5000港元起跳。

SJ的9名成員利特、希澈、藝聲、神童、厲旭、始源、東海、銀赫及圭賢穿著白色西裝登場，以出道歌《Twins》打頭陣，接着唱《U》、《Black Suit》等。全晚演出逾3小時，又唱又跳人氣歌曲，包括《Mr.Simple》、《Bonamana》、《Sorry, Sorry》及新歌《Express Mode》，氣氛熱烈。始源、銀赫及利特穿透視裝，後者在演唱會尾聲撕開衫鈕，露出結實肌肉；他們又換上動物造型服裝，展現可愛一面。希澈則表演打鼓，大曬音樂才華。

日前在首爾騷跌倒受傷的圭賢，前日綵排時向粉絲表示，「正在康復中，大家看演唱會便知道」。圭賢前晚大部分時間如常跳唱，但接近尾聲時一度坐在台邊「只唱不跳」，看來傷勢未完全康復。

多次來港的SJ早已學會不少廣東話及普通話，始源曬潮語「大癲」，又指香港有他的家人、朋友及最愛粉絲，非常喜歡香港。出道初期因車禍後遺症不宜劇烈運動的希澈，相隔7年再來港演出，跪地高呼「香港，心心！」他經常整蠱隊友，前晚就脫掉圭賢的皮帶，稱要展示對方的傷勢，又拉高利特的上衣，「反正你一陣都會除衫」；又與東海打鬧，十分搞笑。

利特表示香港對SJ來講非常特別，憶述去年遇8號風球，仍堅持包專機來港開騷，利特說：「Super Junior雖然在韓國出世，但我們是大中華地區粉絲養大的。」他又稱隊友年紀不小，返回後台都在呻「呢度痛嗰度痛」，但踏上舞台即充滿力量。東海與希澈更跟粉絲約定20年後仍要在港開騷。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕香港演唱會 SUPER JUNIOR（SJ） Super Junior

