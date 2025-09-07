明報新聞網
娛樂

新片多倫多世界首映 放下性感形象演粗獷拳擊手 薛妮史維尼獲讚 有望爭金像影后

【明報專訊】《真的狠愛你》女星薛妮史維尼（Sydney Sweeney）早前為美國便服品牌American Eagle拍攝新一輯牛仔褲廣告引起熱議，適逢她主演的新片《Christy》在上周四（4日）揭幕的多倫多影展世界首映，她事前表明不會回應廣告爭議；片中薛妮放下性感形象，增肥30磅變身粗獷拳擊手，美媒指她有望入圍來年奧斯卡角逐金像影后。

薛妮史維尼一頭金髮、白皮膚加上形象性感，早前為American Eagle（AE）拍攝牛仔褲廣告，由於jeans（牛仔褲）與genes（基因）同音，廣告標語被指語帶雙關，讚美白人血統與纖瘦身材，因而引發爭議。儘管AE方面發聲明澄清，又指與薛妮合作的牛仔褲系列迅即售罄，稱顧客數目亦大幅增長，不過薛妮本人從未回應事件。

薛妮史維尼主演改編自真人真事的《Christy》，前日在多倫多影展世界首映，她事前透過雜誌《Vanity Fair》表明，不會在宣傳新片期間談論引發爭議的AE廣告，「我來（影展）是為了支持我的電影和參與製作的人，我不是來談牛仔褲的。這部電影是關於Christy，而我會專注談論這戲」。她自言被Christy Martin的故事深深打動，形容她是「我人生中遇過最震撼且鼓舞人心的女性之一」。

《Christy》由《野獸家族》大衛米曹（David Michod）執導，薛妮史維尼片中扮演美國知名女拳擊手Christy Martin，電影講述她1990年代在拳壇崛起，以及2010年遭丈夫兼前教練企圖殺害的經過。《變種特攻：兩極爭霸》賓科士打（Ben Foster）扮演Christy丈夫James V. Martin。薛妮由性感偶像在片中蛻變為外形粗獷的女拳擊手，Christy Martin亦有出席首映禮，並讚賞她的演出。美媒指薛妮的演出融合了身體轉變與情感張力，正是奧斯卡評審偏愛的元素。事實上，《沒哭聲的抉擇》希拉莉絲韻（Hilary Swank）便憑《擊情》的女拳擊手角色再度在奧斯卡封后；身形較嬌小、形象性感的薛妮為了電影角色的身體變化，比希拉莉下了更多工夫。

薛妮史維尼早前在訪問中透露，為了演得神似Christy Martin，開鏡前特別受訓3個半月，增肥30磅，稱先是不停進食，每天早上接受一小時負重訓練，中午打拳兩小時，然後晚上再負重訓練一小時。她自言身體變得很不一樣，「我完全穿不下以前的衣服，通常穿23號牛仔褲，之後要穿27號。胸部變得更大，屁股更巨型，真是瘋狂」。《Christy》安排11月7日在美國上映，正是為頒獎禮季節做好準備。

薛景求宣傳《凶降喜訊》

另一方面，前日在多倫多影展首映還有10月3日在影視串流平台AppleTV+上架的《火海救援號》（Lost Bus）及Netflix的《史提夫校長》（Steve），前者由《盜海狙擊》保羅格連加斯（Paul Greengrass）執導，金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）伙拍《Barbie芭比》亞美利卡法拉娜（America Ferrera）主演，故事以2018年美國加州帕拉代斯（Paradise，又譯天堂鎮）死傷慘重的山火為背景，講述校車司機Kevin與教師Mary聯手拯救被困小學校園的23名孩童。《史提夫校長》由《奧本海默》金像影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）主演，講述收容問題少年學校的故事。

下月17日在Netflix上架的《凶降喜訊》，主角薛景求、洪京及笠松將等現身首映禮。《凶》片講述飛機遭劫持，地面眾人設法拯救機上乘客，在鬥智與衝突的過程中，秘密行動悄悄展開。

