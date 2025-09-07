明報新聞網
娛樂

【娛樂場】Lewsz拍新歌MV 享受被許寶恆掌摑

【明報專訊】25歲唱作歌手Lewsz（翁梓鈞）新歌《我（上個月）真的喜歡你》由周國賢作曲、黃偉文（Wyman）填詞、Goro Wong編曲及李一丁監製。製作班底華麗，除李一丁外，其他音樂人都是跟Lewsz首次合作。平時多數自己一手包辦創作和製作的他說：「第一次成首歌製作部分無參與，都幾有新鮮感。」

愛情經歷給Wyman填詞

「我上個月真的喜歡你」這想法來自Lewsz的真實經歷，他現在回想以前的愛情關係，可以很清晰地記得當時自己非常喜歡另一半，但如今這種「喜歡」的感覺已經消失得無影無蹤，不禁令他思考，原來所謂「愛情」，正正是這樣難以捉摸、不能預計。為什麼是「上個月」？他說：「點解是上個月，又未去到實際真的是上個月，之前同Wyman講起歌詞想法時，我給他這個故事，記得曾經一直都好喜歡一個對象，但突然有一日，好似不再記得有咁鍾意過，所以Wyman就將這種想法寫入這份歌詞。」

「當我係渣男咁摑」

MV找來許寶恆（Alice）擔任女主角，當中有狠摑Lewsz一巴和鬧交場面；平時電量充足的Lewsz亦因連環被摑，目光呆滯苦笑。

Lewsz笑說：「被Alice摑這個場口其實都好難忘，因對方無乜摑人的經驗，加上我哋不算熟絡，都係一面之緣，直到拍MV當日才多咗傾偈，所以當日試位、用什麼角度摑落嚟，我哋都試咗好多次，到正式拍攝，每次cut機Alice都擔心會否摑得太大力，我同佢講，你放心摑啦！當我係渣男咁摑。」Lewsz稱現實生活中未試過被女生打過，但笑言可能是自己不記得了，「我覺應該無！」工作人員指他愈被摑愈偷偷笑，好像好享受這種另類「打戲」。

曾與哥哥Tiab推專輯《Numb》

Lewsz與哥哥Tiab熱愛音樂，2018年開始合作，翌年參與灌錄Tiab的歌曲《W.R.U.N你在哪裏》嶄露頭角，2020年聯同Tiab推出專輯《Numb》，之後Lewsz開始推出歌曲，作品以國語和英語為主，曾擔任吳林峰歌曲《明天一切如常》音樂錄影帶的主演，並發布首支以廣東話為主的單曲《Loving You》，又跟張蔓莎合作單曲《到時見》，之後加入華納唱片，成為「Future is Now」企劃其中一員。

相關字詞﹕許寶恆（Alice） 我（上個月）真的喜歡你 Lewsz（翁梓鈞）

