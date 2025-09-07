太保不言休：拍電影最緊要有心 李蕙敏難忘半夜演鬧交戲

太保表示從影多年熱誠未減，跟新導演合作會盡力幫手，認為拍電影的資金多少不重要，最緊要有心，希望觀眾多支持香港電影。他稱到紐約參加電影節時獲頒「終身成就獎」，聽到司儀介紹他來自香港，全場報以掌聲，觀眾很喜歡該片，對他來講是很大鼓舞，「我永不言休，會一直做落去，我字典裏沒有退休這兩個字」。太保與李蕙敏、蘇子茵戲中有段破碎的家庭關係，有不少傷感情節，他在天台一場戲情感爆發，惹觀眾談論。他說很開心，又讚蘇子茵聰明，提點她的地方全都發揮出來，前途無限。市道差有否擔心票房？太保說：「最近跟余香凝、陳柏霖拍戲，今日分身參與謝票，盡力做好宣傳。」

蘇子茵對住空櫈背對白

李蕙敏稱導演拍廣告出身，對美感有敏銳觸覺，今次演媽媽角色有發揮機會，又跟太保對戲，也難忘跟蘇子茵半夜拍鬧交戲，「去到半夜大家已有睡意，我們決定先鬧交熱身，待進入狀態才開機拍。」蘇子茵首次接拍長片，多謝兩名前輩指導，覺得獲益良多，透露開工72小時才收到完整劇本，明白導演和編劇力求完美，才不斷完善對白，對自己也有要求，「我為免打擾家人，半夜3點落公園對住張空櫈背對白，幻想劇情，又幫角色寫日記」。

記者：鍾一虹