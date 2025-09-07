明報新聞網
娛樂

金珉奎襲港 曬廣東話冧爆逾千粉絲 Do姐大讚英俊友善兼多才多藝

金珉奎商場活動 廣東話「我好鍾意你」冧爆逾千粉絲

【明報專訊】韓國人氣男團Seventeen成員金珉奎（MINGYU）前晚出席代言活動，吸引逾千粉絲到場，企滿商場6層樓，歡呼吶喊聲震爆整個商場。鄭裕玲（Do姐）感謝品牌邀請擔任司儀，有機會跟Seventeen成員同場。MINGYU大曬語言天分，即學即講多句廣東話，更連講數次「我好鍾意你」，冧爆Do姐及全場粉絲。Do姐跟MINGYU合照，大讚對方英俊、多才多藝。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MINGYU一身黑色打扮現身，全程笑容滿面，現場逾千粉絲尖叫及歡呼聲不斷，又大嗌他的名字。擔任司儀的Do姐跟他對談，MINGYU用廣東話說：「大家好，我喺MINGYU，nice to meet you。」他笑稱被粉絲熱情嚇一跳，但很開心見到大家，感覺幸福。

MINGYU連講數次「我好鍾意你」

Do姐讚他真人與上鏡一樣靚仔，MINGYU應要求重演廣告硬照的chok爆甫士，然後表示早前拍廣告因要講廣東話，語言是最大挑戰，當Do姐要求他重複示範講廣告對白「醒吓啦」、「唔該借借」，MINGYU透過翻譯人員幫忙，快速學識，還配合不同溫柔語氣，連講數次「我好鍾意你」，更望向四周粉絲和Do姐，冧爆全場。之後他繼續挑戰潮語，引粉絲發笑。MINGYU說：「我經常叫錯朋友名，因為Seventeen有好多成員。完活動後，會上網搜尋有關今次活動的相片和新聞，不過粉絲不太喜歡我太靚仔的相片，相反喜歡我的搞笑相。」隨後他做出不同表情，讓大家任影，大方有求必應。

聞通宵霸位 向四周粉絲打招呼

Do姐特別提醒MINGYU，有粉絲為爭取有利位置，提早10多小時在商場外通宵輪候霸位。MINGYU即走到商場四周及向上幾層的粉絲微笑揮手打招呼，表現親民，Do姐亦邀MINGYU合照自肥。

活動尾聲，MINGYU再次感謝粉絲到場，稱希望本月底舉行的Seventeen演唱會能再次見面，他大派飛吻說：「多謝大家，愛你們，I love you，希望離開時你們安全回家，拜拜！」

活動後Do姐對MINGYU讚不絕口，稱他英俊、能歌善舞、識演戲、口才好兼語言天分高，屬多才多藝。她沒表明有否將對方加入其喜愛名單，「我喜歡的名單已很多，不過MINGYU好nice，對粉絲又熱情，語言能力高，很配合對答問題。知道月底他再來港開演唱會，暫時未知會否捧場，因我習慣早睡」。她承認叫MINGYU向四周粉絲打招呼是即興，因體會粉絲為見偶像要一早霸位的苦心，這樣做可以令大家更開心。

Do姐想去冷門地方拍節目

9月9日是Do姐68歲生日，當日要開工，沒打算特別慶祝。早前她在社交網分享跟好友劉曉彤、吳美珩、丘凱敏等切蛋糕慶生照片，Do姐稱因大家已兩年多沒見面，巧合宣萱8月生日，她與顧紀筠是9月之星，難得齊人便一起慶祝。網民讚她們外貌沒變？Do姐多謝網民讚賞，稱貪靚是好事，開心能維持友誼。Do姐最近乘郵輪到上海工作，稱既工作又當旅行，希望去從未到過、較冷門的地方旅遊或拍節目，不抗拒與嘉賓同行。

相關字詞﹕韓國人氣男團Seventeen 金珉奎（MINGYU） 鄭裕玲（Do姐）

