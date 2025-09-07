與呂爵安老best 黃正宜睇中李駿傑：係時候傳緋聞

Edan曾想介紹中學同學給阿正

兩人在綜藝節目《膠戰》認識，轉眼已5年，阿正稱覺得最恐怖是第一季在節目慶祝28歲生日，現在Edan都28歲，「我覺得他比以前成熟及沉默寡言」。可曾鍾意Edan？她反應甚大說：「點會呀！」Edan笑稱阿正沒鍾意他這麼簡單，而是迷戀到「沉船」。他曾想介紹中學同學給阿正，但諗深一層又未必適合對方。阿正稱Edan多年來都是得把口，照片都無看過。Edan建議阿正與他妹妹小如豬（呂蕙如）拍相睇節目，去不同國家認識男生。問阿正情傾哪個國家的男生？她說：「朴寶劍是我幻想的老公，還有孔劉，都好想同Jeremy（李駿傑）一齊去旅行拍節目，常跟他說我們是時候傳緋聞了。（寧與Jeremy傳緋聞也不肯跟Edan傳，是否因Edan有緋聞女友林明禎？）我們是老best。」

有網民議論參加ViuTV《全民造星》簽約後無出路。Edan認為這行的確要看時勢和很多因素影響，加上市道不太好，絕對不是穩定職業，「我當初簽約都是等一個機會表現畀大家睇，希望之後有更多機會，我覺得都需要時間去展露不同面向，令大家慢慢認識，才能有之後的機會」。

