娛樂

與呂爵安老best 黃正宜睇中李駿傑：係時候傳緋聞

【明報專訊】呂爵安（Edan）與黃正宜（阿正）昨日以「老best」組合到旺角出席活動，與粉絲玩遊戲。他們首次拍住上出席活動，阿正笑言不慣，很想搶埋司儀位置訪問Edan。最近廣告及活動工作接踵而來的阿正，被Edan指搵好多又租靚樓。阿正否認豬籠入水，「其實個市靜咗好多，覺得可以再忙啲，搬屋只為方便返工，係寫就寫大啲，幾萬呎，大到可以養條海豚。其實Edan搵仲多，生活無憂，叫外賣不用睇價錢，但很少『萬歲』，多數『萬歲』畀自己」。

Edan曾想介紹中學同學給阿正

兩人在綜藝節目《膠戰》認識，轉眼已5年，阿正稱覺得最恐怖是第一季在節目慶祝28歲生日，現在Edan都28歲，「我覺得他比以前成熟及沉默寡言」。可曾鍾意Edan？她反應甚大說：「點會呀！」Edan笑稱阿正沒鍾意他這麼簡單，而是迷戀到「沉船」。他曾想介紹中學同學給阿正，但諗深一層又未必適合對方。阿正稱Edan多年來都是得把口，照片都無看過。Edan建議阿正與他妹妹小如豬（呂蕙如）拍相睇節目，去不同國家認識男生。問阿正情傾哪個國家的男生？她說：「朴寶劍是我幻想的老公，還有孔劉，都好想同Jeremy（李駿傑）一齊去旅行拍節目，常跟他說我們是時候傳緋聞了。（寧與Jeremy傳緋聞也不肯跟Edan傳，是否因Edan有緋聞女友林明禎？）我們是老best。」

有網民議論參加ViuTV《全民造星》簽約後無出路。Edan認為這行的確要看時勢和很多因素影響，加上市道不太好，絕對不是穩定職業，「我當初簽約都是等一個機會表現畀大家睇，希望之後有更多機會，我覺得都需要時間去展露不同面向，令大家慢慢認識，才能有之後的機會」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕呂爵安（Edan） Jeremy（李駿傑） 黃正宜（阿正）

