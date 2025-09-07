58歲陳麗麗「超高齡」誕B女 黃澤鋒：再追一個機會不大

昨日黃澤鋒與陳麗麗在社交平台宣布細女「小貴妃」出世，母女平安，小黃妃榮升姐姐，抱着妹妹非常興奮及愛惜。

黃：感恩太太與B女好健康

黃澤鋒再為人父，接受《明報》電話訪問時透露細女上月22日出世，重3.34kg（約7.35磅），他說：「太太37周時，醫生話適當日子要開刀，B女是『大隻妹』，比家姐出世時6磅幾還要重，妹妹出世，家姐最開心。」他覺得細女與大女像倒模一樣，好靚女，太太已回家坐月；又說細女「好大食」，現在餵人奶及補充奶粉，好佩服太太58歲仍可以餵人奶，覺得好神奇。

黃澤鋒透露太太生產過程順利，「同上次好唔同，上次是自然懷孕，今次是人工授孕，一切做好準備，在威爾斯醫院及中大醫院看住懷孕過程，醫院監控好嚴謹，血壓各方面數據保持得好好，太太是中大醫院最高齡生產紀錄，醫生會做研究，我不介意，可以幫助以後的人在中大醫院生BB」。

問到醫院費用是否很貴？黃澤鋒表示用在太太身上，主要是安全，不會覺得貴，見太太與B女好健康，覺得好感恩及好開心。會否再追多一個？他認為機會不大，「有兩個女已好滿足，好感恩」。

