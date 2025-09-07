抗癌柯煒林如願演出《笨蕉大劇院》 謝幕哽咽「公布患病後得到很多愛」

柯煒林（Will）7月底公布患肺腺癌第4期，舞台劇《笨蕉大劇院》公演前換角，改由余家溢演柯煒林的角色。

不想大家只記得我是病人

前晚《笨蕉大劇院》公演第25場，官方社交網公布柯煒林會參與演出，上載他站在台上望向觀眾席的背面相，寫道：「第25場Happy Friday，Will嘅業務用酒粒出場喇！再次多謝大家對Will嘅關心同慰問，佢已經準備好今（前）晚嘅演出！《笨蕉大劇院》團隊依然會以佢嘅身體狀况為首要考量，希望Will能夠有充分休息，所以其後Wilson角色將分別由Will或余家溢出演，不再另行通知，懇請大家多多支持及體諒！」

演戲就是生活 會保持如常生活

柯煒林在台上發表感言時，全場掌聲如雷，他哽咽說：「由8月8日到現在，經歷了一段長時間，但這一刻想同大家講，舞台劇魔力好大，有時我會覺得不太好彩患這個病，但亦都好彩在這個時候知道自己有這個病，因為咁啱這個時間《笨蕉大劇院》所有人陪我渡過。我不想大家只記得我是一個患了病的人，由大家認識我到現在，我都是一個演員，我好少會專登講私人事情，好少專登提演戲以外的東西，如果不是有《笨蕉大劇院》這個舞台劇，其實我未必會公布患病這件事，但亦因為公布後，所以得到這麼多的愛。」

柯煒林續道：「得到這麼多愛後，我亦慢慢恢復，下一步就希望帶更好及更多的作品畀你哋睇，不要講我病不病，我是第一次踩台板，觀眾魔力真的好大，因為這個病除令我學到一些事，剛剛我對住你哋，好似又學多了一課，我可以繼續演戲，因為這個就是我的生活，我會保持生活如常、如常生活。點解我要返來，就是這個原因，這段時間除了我家人外，陪我行這條路就是他們（《笨蕉大劇院》團隊），我同他們不是好熟，但因為他們，我這段路行得輕鬆了，所以我會繼續演好每一個角色，做好我演員本分。」最後他在台上跟團隊擁抱道謝，跟頂替他演出的余家溢抱得特別肉緊。

林海峰祝願身體健康：放火箭都得

林海峰在社交平台分享柯煒林在台上照片，寫道：「今（前）晚係Will嘅第一場，笨蕉第25場，希望笨蕉愈做愈好，身體愈黎愈好！到時唔好話放風箏、放熱氣球，放火箭、放穿梭機都得！」

