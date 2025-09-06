明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《玫瑰夫大戰玫瑰妻》 經典重拍 相愛相殺

【明報專訊】《非常外父生擒霍老爺》積路殊（Jay Roach）執導新片《玫瑰夫大戰玫瑰妻》（The Roses），由《可憐的東西》東尼麥拿馬拉（Tony McNamara）編劇，《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）伙拍《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演，8月29日在美國開畫，香港延至9月4日上映。爛番茄網站綜合159篇影評文章得分65%，觀眾好感度則有79%。該片北美收906萬美元（約7066萬港元），全球累計1938萬美元（約1.51億港元），暫時還未收回2000萬美元（約1.56億港元）製作成本，仍需努力。

重拍米高德格拉斯《錯對冤家》

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》重拍1989年《錯對冤家》，舊版由《龍兄鼠弟》丹尼迪維圖（Danny DeVito）自導自演，米高德格拉斯（Michael Douglas）與嘉芙蓮端納（Kathleen Turner）扮演恩愛夫妻，婚後育有一對子女，一家四口原本過着令人羨慕的幸福生活，直至丈夫事業失敗，妻子卻平步青雲，家庭事業位置顛倒，婚姻裂痕由淺變深，最終踏上無可挽回的末路。《玫瑰夫大戰玫瑰妻》故事大致相同，最大分別在於班尼狄甘柏貝治與奧莉菲亞高文飾演Rose夫婦的職業改為建築師和廚師，令到二人婚變爭產、把豪宅據為己有的理由更具說服力。至於原作的悲劇結局，新片是否重演在此不贅，只能說畫面一片空白，成為神來之筆。

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》以倒敘方式，先從Rose夫婦接受婚姻輔導說起，他倆並肩而坐的場景令人聯想起《史密夫決戰史密妻》的畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），難怪本地發行商在翻譯中文片名時，從中取得靈感。故事由英國建築師Theo Rose（班尼狄甘柏貝治飾）與女廚師Ivy（奧莉菲亞高文飾）一見鍾情揭開序幕，二人婚後移居加州，一家四口在海邊小鎮生活無憂，成為當地居民眼中的模範家庭。

Theo事業一帆風順，為了報答Ivy相夫教子有功，於是買下破爛餐廳，改建後讓愛妻打發時間，雖然生意淡薄，她亦樂得清閒。好景不常，一場特大暴風雨為婚變埋下伏線，Theo在當地興建的博物館受不了強風吹襲而倒塌，為此背上黑鑊，淪為失業大軍；同一時間，大批遊客為避雨而湧入餐廳，其中一人更是著名食評家，她對Ivy的美食讚不絕口，顧客紛至沓來，雜誌爭相報道，為她的事業迎來第二春。

對白充滿英式幽默睿智

夫妻分工從此逆轉，Theo留在家中照顧子女，Ivy忙於擴張餐廳王國，本來並無不妥，隨着二人對育兒方針、家庭本位等看法不同，彼此摩擦漸多，直至Theo在未有知會妻子的情况下，為子女申請獎學金，讓他們離家到芝加哥升學，終令Ivy情緒崩潰，成為壓毀這段婚姻的最後一根稻草。編劇沒有刻意鼓吹或反對「覺醒」文化，而是把夫妻之間日積月累的怨氣，逐一呈現觀眾眼前，看着他倆相愛相殺，令人心寒又唏噓。其中一幕講述13歲女兒首次來經，Ivy毫不知情，反而Theo為女解窘，為人母親心中有愧，「如果當時我在你身邊就好了」，丈夫聞言未加安慰，更落井下石說：「你一直都不在。」Ivy既傷心又憤怒，拂袖而去。奧莉菲亞高文展示影后級的演技，短短數秒表情變化自如，把Ivy複雜情緒表露無遺；班尼狄甘柏貝治亦不甘示弱，瞬間由輕蔑不屑，直至妻子離開，眼神即撤換成內疚不捨，證明他內心仍有愛，只是被恨淹沒。看着二人鬥戲，可謂賞心樂事。

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》全片對白充滿英式睿智和幽默，編劇應記一功，例如開場一幕Rose夫婦接受婚姻輔導，由二人互相攻擊開始，卻以聯手嘲諷心理醫生終結，對白令人會心微笑；又如Ivy為挽救婚姻而斥資讓夫婿興建新屋，邀請好友參加入伙派對，最終變成夫妻對罵的戰場，一字一句入心入肉，比起公開聲討香港熱氣球節主辦單位的何小姐言論，更加字字鏗鏘。

上映日期：9月4日

相關字詞﹕嘉芙蓮端納 米高德格拉斯 丹尼迪維圖 班尼狄甘柏貝治 奧莉菲亞高文 東尼麥拿馬拉 積路殊 玫瑰夫大戰玫瑰妻 開箱

上 / 下一篇新聞