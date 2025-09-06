【開箱】《玫瑰夫大戰玫瑰妻》 經典重拍 相愛相殺

重拍米高德格拉斯《錯對冤家》

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》重拍1989年《錯對冤家》，舊版由《龍兄鼠弟》丹尼迪維圖（Danny DeVito）自導自演，米高德格拉斯（Michael Douglas）與嘉芙蓮端納（Kathleen Turner）扮演恩愛夫妻，婚後育有一對子女，一家四口原本過着令人羨慕的幸福生活，直至丈夫事業失敗，妻子卻平步青雲，家庭事業位置顛倒，婚姻裂痕由淺變深，最終踏上無可挽回的末路。《玫瑰夫大戰玫瑰妻》故事大致相同，最大分別在於班尼狄甘柏貝治與奧莉菲亞高文飾演Rose夫婦的職業改為建築師和廚師，令到二人婚變爭產、把豪宅據為己有的理由更具說服力。至於原作的悲劇結局，新片是否重演在此不贅，只能說畫面一片空白，成為神來之筆。

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》以倒敘方式，先從Rose夫婦接受婚姻輔導說起，他倆並肩而坐的場景令人聯想起《史密夫決戰史密妻》的畢彼特（Brad Pitt）和安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），難怪本地發行商在翻譯中文片名時，從中取得靈感。故事由英國建築師Theo Rose（班尼狄甘柏貝治飾）與女廚師Ivy（奧莉菲亞高文飾）一見鍾情揭開序幕，二人婚後移居加州，一家四口在海邊小鎮生活無憂，成為當地居民眼中的模範家庭。

Theo事業一帆風順，為了報答Ivy相夫教子有功，於是買下破爛餐廳，改建後讓愛妻打發時間，雖然生意淡薄，她亦樂得清閒。好景不常，一場特大暴風雨為婚變埋下伏線，Theo在當地興建的博物館受不了強風吹襲而倒塌，為此背上黑鑊，淪為失業大軍；同一時間，大批遊客為避雨而湧入餐廳，其中一人更是著名食評家，她對Ivy的美食讚不絕口，顧客紛至沓來，雜誌爭相報道，為她的事業迎來第二春。

對白充滿英式幽默睿智

夫妻分工從此逆轉，Theo留在家中照顧子女，Ivy忙於擴張餐廳王國，本來並無不妥，隨着二人對育兒方針、家庭本位等看法不同，彼此摩擦漸多，直至Theo在未有知會妻子的情况下，為子女申請獎學金，讓他們離家到芝加哥升學，終令Ivy情緒崩潰，成為壓毀這段婚姻的最後一根稻草。編劇沒有刻意鼓吹或反對「覺醒」文化，而是把夫妻之間日積月累的怨氣，逐一呈現觀眾眼前，看着他倆相愛相殺，令人心寒又唏噓。其中一幕講述13歲女兒首次來經，Ivy毫不知情，反而Theo為女解窘，為人母親心中有愧，「如果當時我在你身邊就好了」，丈夫聞言未加安慰，更落井下石說：「你一直都不在。」Ivy既傷心又憤怒，拂袖而去。奧莉菲亞高文展示影后級的演技，短短數秒表情變化自如，把Ivy複雜情緒表露無遺；班尼狄甘柏貝治亦不甘示弱，瞬間由輕蔑不屑，直至妻子離開，眼神即撤換成內疚不捨，證明他內心仍有愛，只是被恨淹沒。看着二人鬥戲，可謂賞心樂事。

《玫瑰夫大戰玫瑰妻》全片對白充滿英式睿智和幽默，編劇應記一功，例如開場一幕Rose夫婦接受婚姻輔導，由二人互相攻擊開始，卻以聯手嘲諷心理醫生終結，對白令人會心微笑；又如Ivy為挽救婚姻而斥資讓夫婿興建新屋，邀請好友參加入伙派對，最終變成夫妻對罵的戰場，一字一句入心入肉，比起公開聲討香港熱氣球節主辦單位的何小姐言論，更加字字鏗鏘。

上映日期：9月4日