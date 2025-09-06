疫情《Kpop獵魔女團》售Netflix 賺1.56億 索尼CEO稱交易合理

【明報專訊】《Kpop獵魔女團》今年6月20日在影視串流平台Netflix首播，上架11周累計觀看次數2.66億，超越《魷魚遊戲》，成為Netflix歷來最高收視作品；早前在北美戲院上映歡唱特別場兩日，便收2000萬美元（1.56億港元），當中有4首歌曲打入Billboard音樂榜前10位置，《Golden》更曾榮登榜首，堪稱唱到街知巷聞。這齣大熱動畫由索尼影業的動畫部門製作，美國商業雜誌《財富》早前報道，指投資1億美元製作，2021年新冠疫情期間與Netflix簽訂「直接上架」協議，索尼可收回1億美元製作成本之外，還可獲2000萬美元（約1.56億港元）固定利潤，但Netflix則擁有全部版權，包括周邊產品、音樂及舞台劇等衍生收入。據報這是索尼按照當時疫情及動畫電影票房表現的抉擇，沒料《Kpop獵魔女團》後來全球爆紅，這重要IP更轉移至Netflix手上。
索尼影業總裁兼CEO拉維阿胡加（Ravi Ahuja）日前出席美國銀行在紐約舉行的媒體、通訊與娛樂會議，被問及索尼是否應該保留《Kpop獵魔女團》的院線發行權，拉維稱「這也是我們在問自己的問題，大家都在問我，老實說，我不知道」。他表示Netflix支付了該片的全部成本和利潤溢價，「這在當時是合理的選擇；但現在看來它成功了，或許本可以在戲院上映」。
拉維阿胡加認為《Kpop獵魔女團》的成功可能受惠於Netflix的推廣和口碑，「最初在Netflix上架，隨後口碑帶動收視，但若在戲院上映難以維持熱度，我認為該片找到了合適的歸宿」。他指Netflix有該片的音樂和商品版權，索尼則保留製作續集的權利，相關談判亦已展開。
相關字詞﹕拉維阿胡加 影視串流平台Netflix 索尼影業 Kpop獵魔女團