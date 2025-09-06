疫情《Kpop獵魔女團》售Netflix 賺1.56億 索尼CEO稱交易合理

索尼影業總裁兼CEO拉維阿胡加（Ravi Ahuja）日前出席美國銀行在紐約舉行的媒體、通訊與娛樂會議，被問及索尼是否應該保留《Kpop獵魔女團》的院線發行權，拉維稱「這也是我們在問自己的問題，大家都在問我，老實說，我不知道」。他表示Netflix支付了該片的全部成本和利潤溢價，「這在當時是合理的選擇；但現在看來它成功了，或許本可以在戲院上映」。

拉維阿胡加認為《Kpop獵魔女團》的成功可能受惠於Netflix的推廣和口碑，「最初在Netflix上架，隨後口碑帶動收視，但若在戲院上映難以維持熱度，我認為該片找到了合適的歸宿」。他指Netflix有該片的音樂和商品版權，索尼則保留製作續集的權利，相關談判亦已展開。