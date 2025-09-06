明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

疫情《Kpop獵魔女團》售Netflix 賺1.56億 索尼CEO稱交易合理

【明報專訊】《Kpop獵魔女團》今年6月20日在影視串流平台Netflix首播，上架11周累計觀看次數2.66億，超越《魷魚遊戲》，成為Netflix歷來最高收視作品；早前在北美戲院上映歡唱特別場兩日，便收2000萬美元（1.56億港元），當中有4首歌曲打入Billboard音樂榜前10位置，《Golden》更曾榮登榜首，堪稱唱到街知巷聞。這齣大熱動畫由索尼影業的動畫部門製作，美國商業雜誌《財富》早前報道，指投資1億美元製作，2021年新冠疫情期間與Netflix簽訂「直接上架」協議，索尼可收回1億美元製作成本之外，還可獲2000萬美元（約1.56億港元）固定利潤，但Netflix則擁有全部版權，包括周邊產品、音樂及舞台劇等衍生收入。據報這是索尼按照當時疫情及動畫電影票房表現的抉擇，沒料《Kpop獵魔女團》後來全球爆紅，這重要IP更轉移至Netflix手上。

索尼影業總裁兼CEO拉維阿胡加（Ravi Ahuja）日前出席美國銀行在紐約舉行的媒體、通訊與娛樂會議，被問及索尼是否應該保留《Kpop獵魔女團》的院線發行權，拉維稱「這也是我們在問自己的問題，大家都在問我，老實說，我不知道」。他表示Netflix支付了該片的全部成本和利潤溢價，「這在當時是合理的選擇；但現在看來它成功了，或許本可以在戲院上映」。

拉維阿胡加認為《Kpop獵魔女團》的成功可能受惠於Netflix的推廣和口碑，「最初在Netflix上架，隨後口碑帶動收視，但若在戲院上映難以維持熱度，我認為該片找到了合適的歸宿」。他指Netflix有該片的音樂和商品版權，索尼則保留製作續集的權利，相關談判亦已展開。

相關字詞﹕拉維阿胡加 影視串流平台Netflix 索尼影業 Kpop獵魔女團

上 / 下一篇新聞