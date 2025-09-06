首次自編自導《女孩》參賽威尼斯影展 舒淇呻壓力大 聞掌聲落淚

舒淇自編自導的《女孩》，由邱澤、9m88、白小櫻及林品彤主演，故事以1988年台灣為背景，講述女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。小麗父親（邱澤飾）是一名失意的技工，晚上常喝得酩酊大醉後蹣跚回家，並把憤怒宣泄在妻女身上。小麗遇見無懼他人眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了小麗母親阿娟（9m88飾）過往創傷。

舒淇早前接受美媒訪問，稱多得《刺客聶隱娘》導演侯孝賢鼓勵，才會開始編劇及執導，《女孩》醞釀10年，2023年擔任威尼斯影展主競賽單元評審的經驗，啟發她一鼓作氣完成劇本。據《中央社》報道，舒淇在《女孩》首映禮前告訴《法新社》記者，稱拍此片與其童年經歷有關，「這些經驗留下的傷痕至今仍存」。她15歲曾離家出走，現年49歲的舒淇表示，「這些傷痕正在癒合，但回顧過去，傷痕如今仍會疼痛」。舒淇說：「拍完電影後，我告訴至今仍在酗酒的父親，『對不起，我把你的故事搬上了大銀幕』。」

擔心沒把工作做好

在威尼斯記者會上，舒淇談及首次執導的感受，稱以前當演員比較簡單，只要專注在角色方面，還有空在意造型與儀容，但如今成為導演參與影展，從清晨醒來便掛心觀眾的反應與評論，「好多莫名的壓力」。她稱這次以導演身分帶着第一部電影與大家見面，很擔心自己沒把工作做好，因此首映前完全無心在乎化妝與服裝，只想着觀眾是否喜歡這部作品。

邱澤表示片中飾演父親角色，讓他重新思考與亡父的關係，「小時候對他有很多不了解，我也透過這個角色，來揣摩他當時是怎麼想的？為什麼這麼做？經過這部電影跟他有很多對話。雖然他已經在天堂了，心裏面也同時有很多釋懷，希望大家看電影時也能感同身受」。據台媒報道，《女孩》首映後觀衆熱烈鼓掌及喝彩，舒淇難掩激動當場落淚，與白小櫻、9m88、邱澤等互擁。

在爛番茄網站，《女孩》暫時共有5篇影評文章，3篇給予正面評價，包括美媒Variety，讚賞該片情感真摯及結尾溫柔感動人心；但製作方面有缺陷，過長片長及剪接不夠緊湊，令觀衆難以釐清部分時間線及人物關係。

梁朝偉參賽片預告曝光

另一方面，梁朝偉主演《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪自編自導競賽片《Silent Friend》，香港時間今日凌晨登場，預告片前日率先曝光。預告片一開始梁朝偉亮相，以英語的畫外音表示，「如果它們以我們觀察它們的方式來觀察我們，那會怎樣？」之後他亦有多個特寫鏡頭。《Silent Friend》以德國中世紀大學城植物園中心的一棵古老銀杏樹為核心，此樹正是片名所指「沉默的朋友」，百年來靜靜地見證周遭變遷。電影聚焦三名與這棵樹有聯繫的人物，生活在不同年代，包括2020年，梁朝偉飾演研究嬰兒大腦的神經科學家，與這棵古老銀杏樹展開一場意想不到的實驗；1972年，德國演員Enzo Hermann Brumm飾演年輕學生，因觀察與一株天竺葵建立聯繫而深受觸動。1908年，瑞士女演員Luna Wedler飾演大學首名女學生，透過攝影鏡頭在最平凡的植物中發現宇宙的神聖圖案。曾與導演伊迪高安怡迪合作的《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux），則客串演能與植物溝通的專家。

蘆田愛菜聲演《Scarlet》復仇公主

《龍與雀斑公主》細田守執導非競賽片《Scarlet》前日在威尼斯影展舉行記者會及首映禮，他稱身為電影人，威尼斯影展是夢寐以求的聖地。為男女主角配音的《快一秒的他》岡田將生與《工作細胞》蘆田愛菜亦盛裝行紅地氈。新片講述Scarlet公主在父親被殺後，決定報仇但失敗，並滯留在「死者之國」，遇上從現代穿越到此的護士，二人攜手穿越死亡與絕望的邊境，完成復仇大計。細田守在記者會上稱，一直想拍復仇故事，「我相信全世界的觀眾都喜歡看主角報仇，但我的作品除了包含復仇元素，還有寬恕」。