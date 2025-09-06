明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

首次自編自導《女孩》參賽威尼斯影展 舒淇呻壓力大 聞掌聲落淚

【明報專訊】第82屆威尼斯影展接近尾聲，金馬影后舒淇首次自編自導電影《女孩》入圍主競賽單元角逐最高榮譽金獅獎，前日她率領邱澤等主角出席首映禮及記者會。舒淇自言當導演壓力很大，時刻擔心觀衆反應，當首映禮後聽到熱烈掌聲，她即忍不住落淚；梁朝偉有份主演《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）自編自導競賽片《Silent Friend》，香港時間今日凌晨首映，但前日率先公開長約分半鐘預告片。

舒淇自編自導的《女孩》，由邱澤、9m88、白小櫻及林品彤主演，故事以1988年台灣為背景，講述女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。小麗父親（邱澤飾）是一名失意的技工，晚上常喝得酩酊大醉後蹣跚回家，並把憤怒宣泄在妻女身上。小麗遇見無懼他人眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了小麗母親阿娟（9m88飾）過往創傷。

舒淇早前接受美媒訪問，稱多得《刺客聶隱娘》導演侯孝賢鼓勵，才會開始編劇及執導，《女孩》醞釀10年，2023年擔任威尼斯影展主競賽單元評審的經驗，啟發她一鼓作氣完成劇本。據《中央社》報道，舒淇在《女孩》首映禮前告訴《法新社》記者，稱拍此片與其童年經歷有關，「這些經驗留下的傷痕至今仍存」。她15歲曾離家出走，現年49歲的舒淇表示，「這些傷痕正在癒合，但回顧過去，傷痕如今仍會疼痛」。舒淇說：「拍完電影後，我告訴至今仍在酗酒的父親，『對不起，我把你的故事搬上了大銀幕』。」

擔心沒把工作做好

在威尼斯記者會上，舒淇談及首次執導的感受，稱以前當演員比較簡單，只要專注在角色方面，還有空在意造型與儀容，但如今成為導演參與影展，從清晨醒來便掛心觀眾的反應與評論，「好多莫名的壓力」。她稱這次以導演身分帶着第一部電影與大家見面，很擔心自己沒把工作做好，因此首映前完全無心在乎化妝與服裝，只想着觀眾是否喜歡這部作品。

邱澤表示片中飾演父親角色，讓他重新思考與亡父的關係，「小時候對他有很多不了解，我也透過這個角色，來揣摩他當時是怎麼想的？為什麼這麼做？經過這部電影跟他有很多對話。雖然他已經在天堂了，心裏面也同時有很多釋懷，希望大家看電影時也能感同身受」。據台媒報道，《女孩》首映後觀衆熱烈鼓掌及喝彩，舒淇難掩激動當場落淚，與白小櫻、9m88、邱澤等互擁。

在爛番茄網站，《女孩》暫時共有5篇影評文章，3篇給予正面評價，包括美媒Variety，讚賞該片情感真摯及結尾溫柔感動人心；但製作方面有缺陷，過長片長及剪接不夠緊湊，令觀衆難以釐清部分時間線及人物關係。

梁朝偉參賽片預告曝光

另一方面，梁朝偉主演《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪自編自導競賽片《Silent Friend》，香港時間今日凌晨登場，預告片前日率先曝光。預告片一開始梁朝偉亮相，以英語的畫外音表示，「如果它們以我們觀察它們的方式來觀察我們，那會怎樣？」之後他亦有多個特寫鏡頭。《Silent Friend》以德國中世紀大學城植物園中心的一棵古老銀杏樹為核心，此樹正是片名所指「沉默的朋友」，百年來靜靜地見證周遭變遷。電影聚焦三名與這棵樹有聯繫的人物，生活在不同年代，包括2020年，梁朝偉飾演研究嬰兒大腦的神經科學家，與這棵古老銀杏樹展開一場意想不到的實驗；1972年，德國演員Enzo Hermann Brumm飾演年輕學生，因觀察與一株天竺葵建立聯繫而深受觸動。1908年，瑞士女演員Luna Wedler飾演大學首名女學生，透過攝影鏡頭在最平凡的植物中發現宇宙的神聖圖案。曾與導演伊迪高安怡迪合作的《接近無限溫暖的藍》法國女星蕾雅絲端（Lea Seydoux），則客串演能與植物溝通的專家。

蘆田愛菜聲演《Scarlet》復仇公主

《龍與雀斑公主》細田守執導非競賽片《Scarlet》前日在威尼斯影展舉行記者會及首映禮，他稱身為電影人，威尼斯影展是夢寐以求的聖地。為男女主角配音的《快一秒的他》岡田將生與《工作細胞》蘆田愛菜亦盛裝行紅地氈。新片講述Scarlet公主在父親被殺後，決定報仇但失敗，並滯留在「死者之國」，遇上從現代穿越到此的護士，二人攜手穿越死亡與絕望的邊境，完成復仇大計。細田守在記者會上稱，一直想拍復仇故事，「我相信全世界的觀眾都喜歡看主角報仇，但我的作品除了包含復仇元素，還有寬恕」。

相關字詞﹕梁朝偉 威尼斯影展 舒淇 女孩

上 / 下一篇新聞