【娛樂場】音樂劇《小男人周記》鄭丹瑞陳恩碩攜手監製 6演員分飾50角色

鄭丹瑞透露把這個IP交託給陳恩碩創作音樂劇的前因後果，稱2017年首次欣賞陳恩碩的作品，當時已有驚艷感覺，翌日就約見面，邀請創作《小男人周記》音樂劇，當時陳恩碩表示未有戀愛經驗，無從入手，但3年後（2020年）突然收到對方為《小男人周記》音樂劇創作的第一首歌曲，試聽後覺得：「中！就是這種感覺！」於是放心將這重任交託給陳恩碩。

鄭丹瑞：陳恩碩幫我追夢超額完成

鄭丹瑞說：「如果大家有欣賞過陳恩碩創作的第一齣長壽音樂劇《我們的青春日誌》，會知道該劇是講追夢，而且不只鼓勵年輕人追夢，還提到成年人，包括接近退休的也可追夢，我這個年近70歲人的夢，也是由陳恩碩幫我去追，還超額完成。《小男人周記》不只是音樂劇，還是長壽音樂劇，還為它量身打造了這個專屬劇場，每星期上演6場。我年紀比陳恩碩大，可是在音樂劇的領域，是他一直帶領我，讓我開眼界。我已拜他為師，稱呼他為『師父仔』！」

音樂劇《小男人周記》每晚演出由6名演員分飾近50個角色，連場歌舞及原創歌曲，參與演出有飾演梁寬的特邀演員譚永浩與劉威煌，其他演員還有爆炸戲棚演員廖嘉敏、駱靖琳、連佳麗、馮凱淇、李宙熹、麥樂同、余惠明及何駿良。

陳恩碩：嬉笑怒罵帶出愛情觀

《小男人周記》是陳恩碩繼2022年推出《我們的青春日誌》後第二齣長壽音樂劇，同樣身兼作曲、填詞、編劇、監製及導演，他說：「感謝鄭丹瑞對我的信任給予機會，授權我把一手締造的經典品牌《小男人周記》創作成音樂劇，並給予我很大自由度，實現一些天馬行空想法。創作過程中，我發現《小男人周記》自誕生至今接近40年，即使社會、科技及人們的生活方式已轉變很多，男女關係的本質卻十年如一日，音樂劇版本的《小男人周記》，用嬉笑怒罵方式帶出林林總總的愛情觀，通過鬼馬的歌曲及6名演員分飾近50個角色，加上充滿機關的小劇場舞台，用喜鬧劇的風格呈現一場有笑有淚的視聽享受。前年舉行過41場試演，得到不少好評，收集近3000份觀眾問卷，我花很多時間去逐張閱讀，分析後進一步修改，去蕪存菁，成為今天將以長壽演出的音樂劇《小男人周記》。」