娛樂

《聲秀》馮熙燮成導師最愛 陸卓謙奪「最具偶像顏值」

聲秀｜陸卓謙奪顏值獎稱未夠資格 馮熙燮驚喜成導師最愛

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《聲秀》7名導師蘇永康、譚耀文、吳浩康、泳兒、胡鴻鈞、鍾舒漫及劉浩龍，昨日率領18名學員錄影節目，現場公布馮熙燮獲導師票選為「我最喜愛學員」，陸卓謙奪得由導師與學員票選「最具偶像顏值學員」。17歲陸卓謙覺得不算實至名歸，但不擔心被外界指「得個樣」，希望努力證明自己。馮熙燮稱每次見到導師都很開心，可能熱情打招呼留下良好印象。

吳浩康追到工程欠款

吳浩康與泳兒笑稱當導師不簡單，過程嘔心瀝血，吳浩康稱之後除教唱歌、跳舞，造型管理也多加指導，希望他們愈做愈好。泳兒稱同組學員試過在台上爆喊，會為學員做心理輔導，又承認自己要求高，因賽事已到中段，建議學員學跳舞，自己不擅長都頂硬上教舞步和擺甫士。吳浩康最近在網上爆地盤工程拖數，公開追討欠款，他表示已圓滿解決，收回6位數欠款，「開咪追錢就有錢收，不開咪就無錢收！成班手足的糧也由我墊支，唯有借助傳媒力量」。

譚耀文12月麥花臣開個唱

譚耀文獲讚細心，為學員打領呔，又帶學員行山練歌。他說行山可放鬆及練膽量，笑言做導師爆發父愛，替學員緊張，「《聲秀》為我帶來很大收穫，開個人演唱會願望成真。我有段時間轉去拍戲，節目令我再跟音樂綑綁起來，多得大家鼓勵和集氣，等了37年，今年12月在麥花臣場館開首個個人演唱會，現積極研究搵嘉賓」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

