娛樂

朱凱婷黃嘉雯力撐冠軍陳詠詩 拍拖激吻片曝光無損港姐形象

【明報專訊】朱凱婷、戚黛黛、王愛倫、黃嘉雯及岑杏賢等昨日到油塘出席「慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2025」活動，朱凱婷飛機師老公林德勤到場支持。現場宣布慧妍雅集上屆會長朱凱婷連任，戚黛黛出任副會長，莊思明與岑杏賢分擔公關理事和工作計劃統籌。朱凱婷表示好姊妹陳茵媺今年擔任會員拓展理事，負責招募和吸納新會員，並透露剛卸任的港姐倪樂琳、梁嘉莹等將加入慧妍雅集。

朱凱婷連任慧妍雅集會長感榮幸

朱凱婷稱連任會長感榮幸，已累積一年經驗，感覺輕鬆，「去年首次當會長有一定壓力，多謝身邊很多人支持，市道差仍籌得逾百萬元善款，捐贈8個慈善機構，今年當然想突破善款紀錄，只管盡力做，做慈善不需要帶住壓力」。黃嘉雯曾任慧妍雅集委員，可想過當會長？她稱仍要跟朱凱婷學習，相信在對方帶領下會愈做愈好。

朱凱婷與黃嘉雯表示今年港姐三甲都是她們心水之選，朱凱婷笑稱之前擔任港姐面試官，見佳麗學歷高，獲啟發要努力培養女兒。今屆冠軍陳詠詩與圈外男友在泳池激吻的片段在網上流出，她們撐無損港姐形象，黃嘉雯說：「這個年代拍拖很正常，不會有影響。」朱凱婷亦說：「熱戀中情侶去旅行，都會開心分享，好似我結婚十幾年，有時外遊都會有這些開心畫面。」她早前獲老公送包包祝賀48歲生日，稱這份禮物同時紀念結婚15周年，「正計劃跟老公旅行慶祝結婚周年，地點交給老公選擇」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕陳詠詩 慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2025 黃嘉雯 朱凱婷

