沈月沈日首度姊妹檔出活動吸金 內地男神檀健次賣口乖冧爆粉絲

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

司儀宋熙年介紹檀健次出場時，全場粉絲瘋狂尖叫。檀健次先用廣東話自我介紹：「大家好，我係檀健次，好高興係香港見到大家！」他問司儀自己的廣東話是否發音標準，又稱聽得懂廣東話。

檀：雞蛋仔魚蛋好好味

檀健次雖並非首次來港，仍感受到香港粉絲非常熱情，稱見到大家很開心，更賣口乖讚粉絲很漂亮、很好看，𧨾得全場尖叫不斷。他表示此行來港，有幫襯大牌檔，更喜歡地道小食，例如雞蛋仔和魚蛋，還忍不住用廣東話大讚「好好味！」他預告稍後會應品牌邀請，飛往巴黎出席時裝周活動。

沈日怕醜不受訪

邱淑貞與沈嘉偉育有3女，大女沈月與二女沈日首次以姊妹檔出席活動吸金，她們打扮優雅帶點性感。沈月解釋因妹妹性格比較怕醜，所以未有接受訪問。沈日亦準備月底離港，繼續返英國求學。沈月說：「妹妹狀態幾好，其實我心情比她更緊張，出席活動前，媽咪沒有特別提建議及指導，我與妹妹有好多話題，包括傾扮靚、時裝、狗仔及美食，妹妹好鍾意時裝，我們感情很好。最細的妹妹沈晨都15歲了，好快大個女，她比我們更內向，所以沒興趣入行。」

沈月：絕不會「收兵」

沈月與檀健次同場，首次見對方，欣賞他的粉絲夠可愛，很支持偶像。她說未有機會跟檀健次傾偈，避談見面感覺，只說大家都是靚仔靚女。她正埋首寫劇本，但不會演出自己的作品，如有其他人邀請演出，如合適會考慮。沈月身邊不乏追求者，早前24歲生日，很開心收到大堆鮮花，但沒有收男生贈的花和蛋糕，她說：「不合適的我會直接拒絕，都拒絕過好多人，咁講好似好衰，但自己絕不會拖泥帶水，或者『收兵』。」她稱不心急拍拖，現在單身也開心，擇偶條件是靚仔、善良、孝順及有才華，圈內或圈外人也沒所謂，最緊要是聽從父母意見，過到他們一關就可以。

