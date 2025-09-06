出席時尚活動緊張過比賽 張家朗想挑戰做模特兒

讚隊友蔡俊彥敢公開獻唱

張家朗近年常出席品牌活動，慶幸仍守得住荷包，沒花太多錢置裝扮靚，他笑說：「身為運動員，還是穿著運動裝比較多，但時尚潮流觸角提升不少，會多留意。我希望有機會嘗試做模特兒行catwalk，畢竟運動員生涯較短暫。」劍擊隊友蔡俊彥早前為呂爵安演唱會開腔獻唱？他笑說：「我有睇，他唱得不錯，我自問唱得不是太好聽，未必能從容企上台表演，面對那麼多觀眾。」他早前到沖繩旅行，聽從教練建議，避免玩高危活動，選擇潛水看海底世界，有意將來考潛水牌。

Apo讚偉仔有型 Mile是發哥戲迷

Apo與Mile因泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》成人氣CP，他們早前到巴黎出席時裝活動，開心跟周杰倫（Jay）見面，Apo說：「差點能跟Jay合作，可惜因檔期錯過了，期待不久將來再有機會。」

Mile預告與Apo將有全新BL劇《Shine》面世，很期待透過作品跟各地粉絲見面聚會。Apo自小已接觸香港電影和文化，「我最喜歡梁朝偉（偉仔），他對作品專注和用心，覺得他年紀愈成熟愈有型，是香港icon」。Mile則是周潤發（發哥）戲迷，讚對方的電影及角色深入民心。與香港劍神張家朗同場，二人稱兩年前已在時尚活動上認識，有看對方在奧運奪金牌的賽事。

記者：鍾一虹