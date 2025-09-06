明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

出席時尚活動緊張過比賽 張家朗想挑戰做模特兒

【明報專訊】香港劍神、泰星Apo Nattawin與Mile Phakphum前晚到中環出席時裝品牌活動。張家朗笑稱出席時尚活動比起參加劍擊賽事的心情更緊張，但很開心獲邀請。上月跟法國名將Enzo Lefort打表演賽，他稱跟Enzo是朋友，常到法國跟教練集訓，有私下聊天。他將迎戰全運會，稱賽事難得在香港舉行，非常期待，「希望得到港迷打氣，佔盡主場之利」。

讚隊友蔡俊彥敢公開獻唱

張家朗近年常出席品牌活動，慶幸仍守得住荷包，沒花太多錢置裝扮靚，他笑說：「身為運動員，還是穿著運動裝比較多，但時尚潮流觸角提升不少，會多留意。我希望有機會嘗試做模特兒行catwalk，畢竟運動員生涯較短暫。」劍擊隊友蔡俊彥早前為呂爵安演唱會開腔獻唱？他笑說：「我有睇，他唱得不錯，我自問唱得不是太好聽，未必能從容企上台表演，面對那麼多觀眾。」他早前到沖繩旅行，聽從教練建議，避免玩高危活動，選擇潛水看海底世界，有意將來考潛水牌。

Apo讚偉仔有型 Mile是發哥戲迷

Apo與Mile因泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》成人氣CP，他們早前到巴黎出席時裝活動，開心跟周杰倫（Jay）見面，Apo說：「差點能跟Jay合作，可惜因檔期錯過了，期待不久將來再有機會。」

Mile預告與Apo將有全新BL劇《Shine》面世，很期待透過作品跟各地粉絲見面聚會。Apo自小已接觸香港電影和文化，「我最喜歡梁朝偉（偉仔），他對作品專注和用心，覺得他年紀愈成熟愈有型，是香港icon」。Mile則是周潤發（發哥）戲迷，讚對方的電影及角色深入民心。與香港劍神張家朗同場，二人稱兩年前已在時尚活動上認識，有看對方在奧運奪金牌的賽事。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕Apo Nattawin Mile Phakphum 張家朗

上 / 下一篇新聞