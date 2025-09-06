明報新聞網
娛樂

周家怡唔介意再演媽媽角色 歐鎮灝開心做大國文化「親生仔」

【明報專訊】黃浩然、周家怡、歐鎮灝（George）等昨日到觀塘出席快閃活動，為ViuTV劇《翻盤下半場》宣傳，劇中飾演夫妻的黃浩然與周家怡表示沒想到該劇反應熱烈，聽高層講收視可衝擊ViuTV劇前列位置，十分開心。

黃浩然提議原班人馬開劇

黃浩然透露結局周內容更精彩，包括被沈殷怡吻，稱收視再升會派福利。周家怡亦表示十分享受觀眾在街上稱呼她劇中名字，最難忘是網上評論指該劇不好，獲數百網民平反，連版主看過該劇也讚好。兩人已約定台前幕後齊齊睇大結局。

問到20集是否不夠喉？他們表示已向高層提議原班人馬開劇，黃浩然說：「已講明我們抵用、好好用、又好好效果。」周家怡稱與黃浩然飾演George的父母，最初亦驚觀眾不能接受，估不到大家都覺得他們有一家人的感覺。黃浩然稱貼合角色，周家怡笑道：「晴天霹靂呀！其實都無得介意演媽媽角色，都會繼續演。」

George表示能與黃浩然及周家怡演一家人是福氣，亦能在前輩身上汲取很多經驗。是否暫時主力演藝工作？他說：「不是，兩邊同步，P1X3L已將所有合約簽回大國文化，將會各自出個人歌曲，明年初再合體，現在是親生仔，不再是混血兒，其實做混血兒都唔係幾好。」

記者：林祖傑

