林雪難忘包頭布用3年 踩蕉皮撻48次 《PTU》4K修復重映 杜琪峯稱Anson Lo新戲再開工

記者：林蘊兒

杜琪峯於座談會評論《PTU》，稱略嫌未夠成熟，有好亦有不足之處，試過用低成本250萬元拍《鎗火》，笑說《PTU》耗資300萬元好抵；又稱拍攝時沒有劇本，好即興，「不明白游乃海怎樣可以拿到最佳編劇獎，年輕一輩不要學他，拍戲應該早有準備」。他表示除了很多即興場口，亦有很多他喜歡的細節投放片內。

任達華向「捽甩佢」演員道歉

任達華難忘片中「捽甩佢」一幕，想跟扮演古惑仔的演員道歉，因當時狂摑對方，很不忍心，形容像演另類暴力美學，感覺幾震撼。拍攝時間橫跨3年多，杜琪峯爆當年發覺邵美琪增磅不少不連戲，即下令減肥，邵美琪要在短時間內極速瘦身。林雪則難忘包頭紗布，為連戲用足3年，臭氣熏天，拍攝首尾兩場「踩蕉皮」撻落地，其中一幕拍了48次，撻到腰骨痛，他重提此事口快快爆粗惹觀眾大笑。黃浩然自嘲當年演戲懵懵哋，因模仿PTU慣常動作，特意將雙手放在腰間，被取笑太硬不識郁動。杜琪峯與林雪不時互窒，林雪又被任達華取笑現在身形肥到連鞋帶也綁不到，他聞言即彎腰俯身證明做到。

邵美琪驚導演換角狂減肥

眾人之後受訪，問到林雪撻了48次，杜琪峯應如何補償？他反指林雪浪費不少菲林，應該他補償才真。邵美琪承認當年增了磅，立刻在個多星期內努力減肥，擔心導演會換角。會否有機會再原班人馬拍戲？任達華說：「雖然大家都到了這個年紀，但狀態仍很好，抱着很飢餓的心情去期待。」他們異口同聲表示不要求有劇本，黃浩然相信現在即興演戲也沒問題。

杜琪峯稱現時拍戲跟以前不同，面對各方面艱難，好開心一部作品在20多年後仍有人欣賞，慶幸相隔多年他們5人仍健在。他早前透露再拍戲，但不會太快，現時心境有不同，已上了年紀，能力也不及當年40多歲拍《PTU》。他上月應邀到日本北海道為棒球活動任開球禮嘉賓，他興奮說為活動特別練習投球個多星期，發現原來不容易，又讚當地風景優美，考慮去當地取景。他稱喜歡足球，但被周星馳拍了有關運動題材的電影，估計大家喜歡看周星馳多過看他的作品。林雪聞言搞笑說可自薦演舉重運動員。他身形肥胖，健康狀况惹關注，林雪稱沒問題：「我還會開演唱會，能夠唱兩個多小時。跳唱就不能，扮得意就可以，我唱歌沒有技巧但充滿感情，飲歌有《把悲傷留給自己》和《領悟》。」

杜琪峯稱積極瘦身抗糖尿

杜琪峯消瘦不少，表示因糖尿指數高，不能太肥，要多做運動。他正籌備與梁朝偉合作電影，之前拍攝Anson Lo主演的電影仍未完成。問到會否像《PTU》拍足3年？他說3年拍了10日，不過將再開工。

杜琪峯稱近年四出尋找不同機會，現在平台好重要，應該跟不同地區及單位合作，大家都要生存，好多人要工作。問到會否開拍《黑社會3》？他說：「又係呢句？點講呢，呢度香港，小心啲講嘢，有嘅，但唔知幾時。」