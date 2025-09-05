【開箱】《週四謀殺俱樂部》開拓耆英市場 《破案三人行》與《臥底老友記》混合體

台前幕後陣容不弱

《週四謀殺俱樂部》台前幕後陣容不弱，導演基斯哥倫布（Chris Columbus）拍過《哈利波特：神秘的魔法石》；男女主角中包括奧斯卡影帝影后級人馬：《甘地傳》賓京士利（Ben Kingsley）與《英女皇》海倫美蘭（Helen Mirren）；另外，皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）曾演出多部《鐵金剛》電影，施莉亞安米利（Celia Imrie）則拍過《黃金花大酒店》系列，還有《魔鬼神探》湯艾利斯（Tom Ellis）、《雲妮侯斯頓：與愛共舞》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）、《教廷白煙》尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）及異世奇人》大衛坦南（David Tennant）、《盧根》李察格蘭（Richard E. Grant）等客串。故事講述在長者退休中心Coopers Chase居住的前心理醫生Ibrahim（賓京士利飾）、前特工Liz（海倫美蘭飾）及前工會領袖Ron（皮雅斯布士南飾）均是「周四謀殺俱樂部」（TMC）成員，熱中解開謀殺懸案，對於幾十年前Angela墮樓案深感興趣；另一TMC成員Penny，是當年負責調查Angela案件的女警，現昏迷不醒，於Coopers Chase寧養病房由丈夫John照顧。

前護士Joyce（施莉亞安米利飾）喪偶後入住Cooper Chase，對醫學認識豐富，因而獲邀加盟TMC。此時Cooper Chase股東Ian密謀出售長者中心，改建為豪宅，拍檔兼住客之一Tony反對。沒多久Tony陳屍住所，警方介入調查，TMC成員既為切身利益，也出於對案件的興趣，設法參與調查，並與早前到長者中心宣傳防盜的女警Donna（娜奧美艾奇飾）裏應外合。在一次居民反對長者中心改建的示威之中，Ian突然昏倒，並證實死於注射過量藥物，讓從未露面的黑幫Bobby成為長者中心唯一股東；到底殺害Angela、Tony與Ian的兇手是誰？三宗命案又是否有關聯？

小說改編 續集陸續有來

此片改編自英國電視節目主持李察奧士文（Richard Osman）2020年出版的處男小說，首4個月單在英國已賣出近70萬冊；據報金像導演史匹堡（Steven Spielberg）買了電影版權，最初鎖定《幸福入場券》奧柏加（Ol Parker）自編自導，2023年宣稱同年9月開鏡，及後因荷李活編劇與演員公會雙罷工，結果被迫延期。去年4月宣布改由基斯哥倫布執導兼聯合監製，並由Netflix發行，同年6月底正式開鏡。李察奧士文的《週四謀殺俱樂部》系列其後還推出了4本小說，所以若此片受歡迎，發展成系列電影可期。事實上，Netflix去年推出的《臥底老友記》也是跟《週》片屬同一類型，分別在前者的長者中心在美國，比較像護老院，也不及《週》片的來得豪華。《臥》劇中的長者雖有獨立房間，但《週》片的住客全部住在獨立單位，有房間可煮食，類似香港房協主理、號稱「富貴長者屋」的雋悅長者住屋計劃，卻更豪華。儘管《臥》《週》一劇一片的長者主角均是退休人士，《臥》劇的所謂查案，比較偏向溫情，也不是什麼血腥兇案。《週》片幾名主角及其家屬包括醫護專業、MI6特工、工會領袖、人人都認識的過氣球星，以及掌管大企業的CEO，格局大很多；另外，別看英國地大物博，片中的地產項目同樣成為罪惡溫牀。

若論人物結構和查案方向，《週四謀殺俱樂部》比較似《破案三人行》，雖然後者的故事並非發生在護老院內，但以住在紐約市豪宅的史提夫馬田（Steve Martin）、馬田沙特（Martin Short）與莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）這兩老一少鄰居為主軸，講述他們同是破案迷，當大廈發生命案，三人於是聚首誓要揪出真兇；《破》劇每季都會出現不同命案，也大大增加明星客串的空間，帶來話題，隨便一數便有男歌手Sting、金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）、「蟻俠」保羅路德（Paul Rudd）等客串或成為固定演員。有查案4長老的《週四謀殺俱樂部》，同樣有年輕女警娜奧美艾奇助陣，要跟《破》劇的相近方向發展應該不難，何况《週》片還有4本小說加持？看來以長者為重心的影劇作品，確實有發展空間。