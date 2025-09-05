39歲宋仲基稱趁嫩拍愛情劇

宋仲基與千玗嬉昨現身首爾《我的青春》記者會。二人為表默契，不僅齊齊穿恤衫西褲「情侶裝」，宋仲基更拖着千玗嬉登場。相隔多年再演愛情劇，宋仲基表示心情激動，「愛情劇是演員最想演的類型，相隔多年遇到讓人心動的劇本，很開心及榮幸」。現年39歲的他續說，「覺得自己年紀再大一點，就演不到愛情劇了，所以才接演，但最重要拍檔是千玗嬉，她是最好的拍檔」。千玗嬉也大讚對方，「我們從演技到外貌都一樣好合拍！」

高賢貞重提中途辭演舊事

另一方面，SBS電視台新劇《家母螳螂》跟《我的青春》同日同時段首播，香港觀衆可透過影視串流平台Netflix收看的《家》劇，由《假面女郎》高賢貞與《精神病房也會迎來清晨》張東潤分飾母子，高賢貞的媽媽角色更是連環殺人犯，她稱比想像難演，過程十分辛苦。高賢貞2018年主演SBS《名流真相》爆出與導演朱東民不和，甚至推撞對方，因而中途辭演。相隔7年再與SBS合作，高賢貞昨在記者會重提舊事，「對《名》劇仍記憶猶新，當年是非常激烈的場所。很久沒來這裏，能帶着新劇回來很開心」。

文：蘇珮欣