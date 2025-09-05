明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

39歲宋仲基稱趁嫩拍愛情劇

【明報專訊】《財閥家的小兒子》宋仲基與《The 8 Show》千玗嬉合演韓國有線頻道JTBC新劇《我的青春》今日（5日）首播，講述昔日當紅的童星長大後，成為小說家兼花藝設計師，其初戀情人兼娛樂公司經理人突然出現，兩人生活發生巨大變化。

宋仲基與千玗嬉昨現身首爾《我的青春》記者會。二人為表默契，不僅齊齊穿恤衫西褲「情侶裝」，宋仲基更拖着千玗嬉登場。相隔多年再演愛情劇，宋仲基表示心情激動，「愛情劇是演員最想演的類型，相隔多年遇到讓人心動的劇本，很開心及榮幸」。現年39歲的他續說，「覺得自己年紀再大一點，就演不到愛情劇了，所以才接演，但最重要拍檔是千玗嬉，她是最好的拍檔」。千玗嬉也大讚對方，「我們從演技到外貌都一樣好合拍！」

高賢貞重提中途辭演舊事

另一方面，SBS電視台新劇《家母螳螂》跟《我的青春》同日同時段首播，香港觀衆可透過影視串流平台Netflix收看的《家》劇，由《假面女郎》高賢貞與《精神病房也會迎來清晨》張東潤分飾母子，高賢貞的媽媽角色更是連環殺人犯，她稱比想像難演，過程十分辛苦。高賢貞2018年主演SBS《名流真相》爆出與導演朱東民不和，甚至推撞對方，因而中途辭演。相隔7年再與SBS合作，高賢貞昨在記者會重提舊事，「對《名》劇仍記憶猶新，當年是非常激烈的場所。很久沒來這裏，能帶着新劇回來很開心」。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕韓劇 高賢貞 我的青春 千玗嬉 宋仲基

上 / 下一篇新聞