加沙5歲童罹難片獲23分鐘掌聲 刷新威尼斯影展紀錄 「神奇女俠」遭杯葛 缺席新片首映

《The Voice of Hind Rajab》由《出走的女兒》突尼西亞女導演卡茴華班哈尼亞（Kaouther Ben Hania）執導，新片亦代表該國出戰來年奧斯卡最佳國際電影，並入圍角逐第82屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎。新片糅合紀錄片和劇情片元素，根據一通真實的求救電話為藍本重構影像，故事講述以色列及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭持續多月，加沙巴人蒙受戰火之苦，5歲巴人女童Hind Rajab隨家人逃難時，遇上以色列軍坦克，遭戰火奪去生命。首映禮上導演卡茴華與一衆演員手持Hind Rajab的照片，氣氛嚴肅。

《The Voice of Hind Rajab》獲得不少荷李活紅星及導演的支持，有份監製的《JOKER小丑》金像影帝華堅馮力士和太太兼《龍紋身的女孩》朗妮瑪拉（Rooney Mara）陪伴劇組踏上紅地氈；除了兩人之外，參與該片監製工作的還有《F1電影》畢彼特、《羅馬》兩屆金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）、《特權樂園》導演祖拿芬基薩（Jonathan Glazer）等；據報道該片在爛番茄網站綜合14篇影評文章，獲滿分100%；首映禮後觀衆起立鼓掌23分鐘50秒，不但刷新今年威尼斯影展《科學怪人》及《The Smashing Machine》兩部競賽片的15分鐘紀錄，據網上資料，它亦打破《科》片導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）前作《魔間迷宮》2006年在康城影展獲22分鐘掌聲的影展最長掌聲紀錄。此片能否贏得獎項，香港時間周日（7日）凌晨舉行的頒獎禮將會揭曉。

導演護航：不應杯葛藝人

另一方面，朱利安舒拿堡執導的非競賽片《In the Hand of Dante》，集合姬兒加杜、謝拉畢拿、《星球大戰：原力覺醒》奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）、《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）、金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）的孫兒杜克（Duke Nicholson）等主演；新片故事分開兩條時間線，一方面是14世紀詩人但丁尋求神秘知識，以完成《神曲》；另一方面是21世紀的作家Nick捲入地下的危險世界，要驗證一份據稱是但丁手寫的詩稿。威尼斯影展開幕前，親巴勒斯坦組織Venice4Palestine發出公開信，要求大會撤回對支持以色列的姬兒加杜和謝拉畢拿邀請，稱姬兒曾在以色列參軍，謝拉2018年則參加「以色列國防軍之友」募款晚宴。儘管姬兒方面表示從未確認出席威尼斯影展，但她跟謝拉同樣缺席首映，只剩導演、奧斯卡艾薩、積遜莫瑪等獨撐大局；首映禮後獲觀衆鼓掌超過9分鐘以示鼓勵。

獲大會頒發榮耀電影人獎的朱利安舒拿堡，出席記者會時為姬兒加杜和謝拉畢拿護航，認為不應杯葛藝人，「我選擇這些演員是因為他們的表演實力，片中表現非常出色。關於加沙的衝突，我認為我們應該談談電影本身，而不是這個議題」。