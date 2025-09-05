【娛樂場】新歌《把自己還給自己》 江若琳唱出英勇無畏心聲

老公搞笑問借錢幾時還

新歌說出江若琳的成長和蛻變，也是她重新出發的重要里程碑，再次驗證無畏的決心，並感謝一路支持她的家人和粉絲，透過音樂讓更多人感受到力量和溫暖。江若琳在社交網宣傳新歌，寫道：「借出過力氣、借出過態度、借出過感受、借出過情緒，借出過骨氣……借出過一切之後我才知道，連本帶利把生命親手拿回來的這首主題曲，就叫做《把自己還給自己》。」老公蕭唯展（Oscar）搞笑留言：「借五嚿畀你，幾時還？」江若琳感激丈夫以這種激發方式陪伴，為她帶來正能量去面對低潮，「現在的我真正是屬於我自己」。

MV輯錄個唱片段

江若琳讚Oscar的詞寫得淋漓盡致，「過去我試過被惡毒言論，同埋錯誤的承諾拉扯，令到我差點崩潰，但我學識接受同堅持，從痛苦中還自己完整的血肉與靈魂，這首歌是我對自己最大的和解」。她認為把自己還給自己，不止是釋放，更是一種勇敢，象徵每一段迷失終將回歸內心本源，經歷各種磨難與痛苦後，對自我重新負責和擁抱真實的決心。MV特別以早前舉行的《The Witness 心的見證》演唱會片段製作而成，捕捉江若琳圓夢開個唱，將最真實感動帶到每一名歌迷面前，突顯《把自己還給自己》所傳遞的自我療癒與勇敢面對的主題。