首合作開騷 對彼此改觀 李駿傑歌曲 趙增熹讚有型

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與音樂人趙增熹合作兩場慈善音樂會，前晚假旺角麥花臣場館開鑼，李駿傑透露過往在隔籬台（無綫）看趙增熹，對後者留下嚴謹評判印象，合作後發現趙增熹友善又溫柔，獲益良多。趙增熹首度跟MIRROR成員合作，讚李駿傑勤力和尊重表演，歌曲有型兼有難度，大讚對方歌迷有品味，並期待再次合作。

記者：鍾一虹

李駿傑與音樂監製趙增熹在音樂會上合共表演24首歌，李駿傑大部分時間企定定獻唱，趙增熹彈鋼琴伴奏，二人笑言首度合作既開心又緊張，尤其彈奏李駿傑《阿波羅》及挑戰唱麥浚龍《弱水三千》難度很高，如同考試「打大佬」，他們順利演出獲台下鼓掌，李駿傑向觀眾大派心心。

趙增熹不知李駿傑是誰

李駿傑笑言印象中的熹老師（趙增熹）是隔籬台很嚴謹的歌唱比賽評判，原來真人很友善和溫柔，「他教我如何唱歌更能把握和表達情感，好開心認識到他，在他身上學到很多」。趙增熹透露答應為慈善出力時，所知不多，收到演唱會宣傳海報才知道跟李駿傑合作，感到很驚喜，「之前不知道李駿傑是誰，平時只專注做自己事，未跟男團MIRROR合作過，直至聽到他的音樂，發現處理上有挑戰，他的歌曲好型，歌詞、編曲上有難度，所以我練琴都練了好耐。喜歡他的樂迷有品味，他是個勤力歌手，很尊重每個表演，綵排帶歌唱老師跟場，很緊張自己的表現」。

兩個I人加埋變E人

演繹巨星梅艷芳（梅姐）、張國榮和張學友的名曲前，趙增熹表示揀選屬於自己年代的歌，沒考慮到李駿傑有否聽過這些歌，可能要當新歌學唱，李駿傑笑稱跟趙增熹沒有代溝，「好多巨星名曲我都有聽過，梅姐首《似水流年》是我和媽媽很喜歡的歌，當年參加《全民造星》爭入10強，也是揀唱張學友《我真的受傷了》，今次再於舞台上唱這首曲，勾起不少回憶」。

其間，趙增熹發現李駿傑離開了他視線範圍，不安地問：「李駿傑做乜走咗去？」行到台側拿水樽的李駿傑，立即回應無問題，搞笑說：「我們兩個都是I人（內向），夾埋就變E人（外向）！」

李駿傑自爆每當心情低落，會靠唱歌抒發，感謝今次音樂會讓他訓練純表演歌藝；他為帶動氣氛，中場脫去白色長褸跳唱自己歌《唯美本尊》與陳蕾的《沙門》，又獨唱英文和韓文歌。

李駿傑和趙增熹騷後受訪，表示今次合作很好玩，期待未來有更多交流，李駿傑希望獲指教作曲技巧，趙增熹一口答應：「李駿傑很願意接受新嘗試，這個騷我改用管弦樂編曲，見他照單全收，真心開心。」李駿傑稱趙增熹像慈父，估不到對方比自己內向，趙增熹解釋平時獨立工作，不習慣面對人群。

李駿傑不想孤獨過生日

9月8日是李駿傑30歲生日，表示轉字頭無壓力，趙增熹笑說：「我壓力比較大，就快『登六』，李駿傑比我的子女還年輕。」李駿傑聞言感驚訝，因為趙增熹保養佳，外表似四五十歲，趙增熹分享保養心得靠聽音樂，李駿傑稱要以對方為榜樣，生日願望不再孤獨過節，「每年生日，我都留在家度過，個個以為有人跟我慶祝，其實冇！MIRROR兄弟今年話約我正日食飯，未知會否成事，個個都忙，生日前跟粉絲開派對，以及跟家人食飯」。

