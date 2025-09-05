明報新聞網
娛樂

陪大仔入學迎新 陳凱琳被中文考起 胡子彤拍《城寨》受傷縫逾10針無留陰影

胡子彤拍《九龍城寨》下巴縫逾10針 伍允龍珍珠奶茶補償

【明報專訊】陳凱琳、胡子彤、ERROR成員何啟華、P1X3L成員葉振弘、賴慰玲與丈夫及兒子等前晚到會展欣賞時裝匯演。陳凱琳長子鄭承悅升小一，獲派入讀丈夫鄭嘉穎母校，父子成校友，她透露學校迎新日主動跟其他家長「抄牌」方便聯絡，當日還要考中文閱讀理解，中文有限的她被考起。胡子彤拍《九龍城寨之圍城》時，被伍允龍踢傷下巴，縫逾10針留疤，未有因此對打戲留陰影，笑稱期待下一套戲打番伍允龍。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳凱琳的長子鄭承悅今年升小一，獲派入讀丈夫鄭嘉穎母校番禺會所華仁小學，父子成校友。她透露之前和兒子參加學校迎新日，趁機認識其他學生家長，並主動「抄牌」，方便日後有疑問可聯繫，還有接受試題考驗，感受小朋友的考試壓力，估不到被考起，「當日嘉穎負責在家照顧另外兩子，試題要考中文閱讀理解，我中文有限，唯有用以前睇劇本僅有認識盡量答卷，好彩及格」。陳凱琳稱沒有向兒子展示考試卷，估計小一的試卷程度未必那麼深，但恐怕日後要跟大仔一起學習中文，會給時間等待囝囝逐步適應，暫時未知在本地傳統男校讀書是否正確選擇。

陳凱琳透露鄭嘉穎早前單獨帶長子到新加坡旅行，拍下近50條短片，但太馬虎似亂拍一通，要她代為剪片，8月是她父親和鄭嘉穎的生日月，加上二人的結婚周年紀念，會簡單食飯慶祝，「我們結婚7年，加上拍拖共10年，已老夫老妻，幫老公剪片當送他結婚周年禮物」。她忙照顧家庭，沒留意今屆港姐師妹的是非新聞，對於陳詠詩摘冠惹爭議，她認為每人審美角度不同，能有勇氣踏上台已值得欣賞。

胡子彤稱有疤痕依然靚仔

胡子彤首次看大型時裝騷，憶起讀小學六年級穿家人設計的將軍造型服裝參與暑假才藝表演，在他心目中行騷模特兒需符合一定高度，若有機會有興趣一試。他身形健碩，敢不敢挑戰穿三角泳褲行騷？胡子彤自言平日游水不穿三角泳褲，是及膝款式，笑稱非性格保守，只是怕醜。

導演鄭保瑞近日受訪大爆拍電影《九龍城寨之圍城》激烈打鬥戲時，胡子彤受重傷險死，胡子彤解釋該場戲與伍允龍對打，被對方踢心口，不慎被踢中下巴，頓時血流如注，導演看完傷勢後下令送他入院治療，傷口縫10多針，「當時不感痛楚，休息一個下午，堅持回片場繼續完成餘下戲分，靠化妝師遮掩傷口，下巴現留有一道疤痕」。他稱意外大家也不想發生，伍允龍事後原本打算每針請他飲一杯珍珠奶茶補償，「但不能飲太多，只飲了3杯，現在下巴留有疤痕，但沒事，依然靚仔」。胡子彤稱對打戲沒有留下陰影，期待下一套戲打伍允龍，透露已開始與林峯為《九龍城寨之終章》操練。

P1X3L跟MakerVille簽唱片約

葉振弘（Marco）與P1X3L隊友吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）早前跟環球唱片約滿，表示前路未明。前晚葉振弘透露現在P1X3L的唱片約屬MakerVille，笑言是100%血統，不再是mix，有跟公司傾音樂計劃，會再出歌。

