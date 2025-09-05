明報新聞網
娛樂

龔嘉欣否認與無綫完約 朋友贈BB衫「催生」

【明報專訊】龔嘉欣早前獲邀到孟加拉探訪貧民窟的女性和女童，昨日她與陳家樂、陳葦璇出席國際培幼會「愛．女孩」鉛筆義賣大行動。龔嘉欣表示獲視后獎項後身分有變，希望能以影響力幫助別人。有傳她已約滿無綫？她澄清沒有此事，可能因近期未有在電視熒幕露面，令觀眾誤會。她希望專注完成公益工作，之後才拍劇；又透露早前出席朋友兒子的生日派對，被朋友「催生」，將BB衣服轉贈給她，「朋友經常說我鍾意小朋友、又識湊B，無理由不做媽媽，仲心急過我，好搞笑，但都開心，只是未有對象」。

陳家樂表示最初獲邀參與活動，不覺得主題跟自己有關，直至同事一句話令他深受觸動︰「同事話『你諗清楚，如果你個女10幾歲就畀人用幾千蚊買來結婚，無晒自由，你OK咩？』我話梗係唔OK。」他把女兒代入角色去想，便感到切膚之痛，真正理解活動背後的深遠意義。陳葦璇上月到蒙古拍旅遊節目，目睹當地貧民窟的生活環境，深感世界上仍有許多地區面對惡劣條件，希望出一分力，改善當地居民的生活。

陳家樂努力裝備自己

陳家樂目前正努力學結他與功夫，裝備好自己，日後有機會可親身上陣拍戲，亦是對演員身分一種交代。會否安排女兒學踢足球？他笑言外界對他誤解太深，「我是鍾意踢波、鍾意曼聯，但不會干預女兒鍾意什麼，最重要她搵到自己的興趣，就算她鍾意敵對球隊都無問題」。

娛樂組

