龔嘉欣否認與無綫完約 朋友贈BB衫「催生」

陳家樂表示最初獲邀參與活動，不覺得主題跟自己有關，直至同事一句話令他深受觸動︰「同事話『你諗清楚，如果你個女10幾歲就畀人用幾千蚊買來結婚，無晒自由，你OK咩？』我話梗係唔OK。」他把女兒代入角色去想，便感到切膚之痛，真正理解活動背後的深遠意義。陳葦璇上月到蒙古拍旅遊節目，目睹當地貧民窟的生活環境，深感世界上仍有許多地區面對惡劣條件，希望出一分力，改善當地居民的生活。

陳家樂努力裝備自己

陳家樂目前正努力學結他與功夫，裝備好自己，日後有機會可親身上陣拍戲，亦是對演員身分一種交代。會否安排女兒學踢足球？他笑言外界對他誤解太深，「我是鍾意踢波、鍾意曼聯，但不會干預女兒鍾意什麼，最重要她搵到自己的興趣，就算她鍾意敵對球隊都無問題」。

