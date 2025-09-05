明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

睇港姐決賽感嘆時光飛逝 佘詩曼做好榜樣不怕被起底

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、盧慧敏、范麒智昨日到尖沙嘴出席時尚名牌全新限定店開幕活動，吸引大批阿佘粉絲到場支持。選美出身的阿佘回憶參選港姐時壓力大，體重跌至97磅，現在發福少少，維持101磅，要不斷努力健美，希望保持最佳狀態。她日前出外工作，未能欣賞港姐決賽，幸獲閨密湯盈盈現場直擊，讓她透過手機一睹出爐港姐風采，同時感嘆時光飛逝，一轉眼已過了20多年。談到出爐港姐被網民起底，阿佘表示踏入社交媒體盛行年代，現代人很難守住秘密，唯有行為檢點少少，做好榜樣。

稱聽聞《新聞女王2》11月開播

劇集《新聞女王2》已煞科，阿佘表示剛去完布吉旅行，玩足6日非常開心，叉足電回來，目前再投入兩齣主演劇《新聞女王2》和《正義女神》配音工作，她說：「配音時看了少少片段，覺得幾吸引，希望出來效果大家會喜歡，聽聞11月會先播《新聞女王2》，我暫時不會接拍其他劇集，避免拍劇和宣傳劇集疊在一起， 影響兩邊都做不好。」

讚吳君祥新歡好照顧冬嬸

阿佘為支持後輩馬貫東做寵物護理生意，早前交託愛犬Gaga給對方剪毛，幫手宣傳，她笑說：「最初都擔心馬貫東手勢如何，他說幫Gaga剪毛前，已幫六七隻動物剪過毛，Gaga初見陌生人都全身抖震，但都很配合，效果很好。」她爭取機會跟愛犬Gaga影靚相留念，因之前另一隻愛犬離世，令她非常不捨，後悔沒有留下太多照片留念。

吳君如胞弟吳君祥跟江美儀離婚後，最近被拍到帶新歡出席社交活動。阿佘表示早前參加朋友聚會，吳君祥有帶新朋友出席，「我不是第一次見，之前曾在君如工作室見過君祥的新朋友，她好好，很照顧冬嬸。我不知道君祥有沒有公開講過，但開心事，其實可以分享」。 問她感情有否着落？ 她表示感情事努力不來，「不緊要，遇到就遇到，否則寄情工作都開心」。

阿佘見到粉絲支持非常開心和感恩，並走近粉絲合照。郭富城早前出席活動，差點被熱情粉絲的手機撞到眼，她相信粉絲無心傷害偶像，以前去過不同城市都遇過不少瘋狂情况，粉絲會熱情送抱，很多隻手會伸出求握手，她會體諒粉絲等足一日見偶像的興奮心情。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕新聞女王2 佘詩曼

上 / 下一篇新聞