睇港姐決賽感嘆時光飛逝 佘詩曼做好榜樣不怕被起底

稱聽聞《新聞女王2》11月開播

劇集《新聞女王2》已煞科，阿佘表示剛去完布吉旅行，玩足6日非常開心，叉足電回來，目前再投入兩齣主演劇《新聞女王2》和《正義女神》配音工作，她說：「配音時看了少少片段，覺得幾吸引，希望出來效果大家會喜歡，聽聞11月會先播《新聞女王2》，我暫時不會接拍其他劇集，避免拍劇和宣傳劇集疊在一起， 影響兩邊都做不好。」

讚吳君祥新歡好照顧冬嬸

阿佘為支持後輩馬貫東做寵物護理生意，早前交託愛犬Gaga給對方剪毛，幫手宣傳，她笑說：「最初都擔心馬貫東手勢如何，他說幫Gaga剪毛前，已幫六七隻動物剪過毛，Gaga初見陌生人都全身抖震，但都很配合，效果很好。」她爭取機會跟愛犬Gaga影靚相留念，因之前另一隻愛犬離世，令她非常不捨，後悔沒有留下太多照片留念。

吳君如胞弟吳君祥跟江美儀離婚後，最近被拍到帶新歡出席社交活動。阿佘表示早前參加朋友聚會，吳君祥有帶新朋友出席，「我不是第一次見，之前曾在君如工作室見過君祥的新朋友，她好好，很照顧冬嬸。我不知道君祥有沒有公開講過，但開心事，其實可以分享」。 問她感情有否着落？ 她表示感情事努力不來，「不緊要，遇到就遇到，否則寄情工作都開心」。

阿佘見到粉絲支持非常開心和感恩，並走近粉絲合照。郭富城早前出席活動，差點被熱情粉絲的手機撞到眼，她相信粉絲無心傷害偶像，以前去過不同城市都遇過不少瘋狂情况，粉絲會熱情送抱，很多隻手會伸出求握手，她會體諒粉絲等足一日見偶像的興奮心情。

記者：鍾一虹