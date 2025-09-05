睇港姐決賽感嘆時光飛逝 佘詩曼做好榜樣不怕被起底

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、盧慧敏、范麒智昨日到尖沙嘴出席時尚名牌全新限定店開幕活動，吸引大批阿佘粉絲到場支持。選美出身的阿佘回憶參選港姐時壓力大，體重跌至97磅，現在發福少少，維持101磅，要不斷努力健美，希望保持最佳狀態。她日前出外工作，未能欣賞港姐決賽，幸獲閨密湯盈盈現場直擊，讓她透過手機一睹出爐港姐風采，同時感嘆時光飛逝，一轉眼已過了20多年。談到出爐港姐被網民起底，阿佘表示踏入社交媒體盛行年代，現代人很難守住秘密，唯有行為檢點少少，做好榜樣。
稱聽聞《新聞女王2》11月開播
劇集《新聞女王2》已煞科，阿佘表示剛去完布吉旅行，玩足6日非常開心，叉足電回來，目前再投入兩齣主演劇《新聞女王2》和《正義女神》配音工作，她說：「配音時看了少少片段，覺得幾吸引，希望出來效果大家會喜歡，聽聞11月會先播《新聞女王2》，我暫時不會接拍其他劇集，避免拍劇和宣傳劇集疊在一起， 影響兩邊都做不好。」
讚吳君祥新歡好照顧冬嬸
阿佘為支持後輩馬貫東做寵物護理生意，早前交託愛犬Gaga給對方剪毛，幫手宣傳，她笑說：「最初都擔心馬貫東手勢如何，他說幫Gaga剪毛前，已幫六七隻動物剪過毛，Gaga初見陌生人都全身抖震，但都很配合，效果很好。」她爭取機會跟愛犬Gaga影靚相留念，因之前另一隻愛犬離世，令她非常不捨，後悔沒有留下太多照片留念。
吳君如胞弟吳君祥跟江美儀離婚後，最近被拍到帶新歡出席社交活動。阿佘表示早前參加朋友聚會，吳君祥有帶新朋友出席，「我不是第一次見，之前曾在君如工作室見過君祥的新朋友，她好好，很照顧冬嬸。我不知道君祥有沒有公開講過，但開心事，其實可以分享」。 問她感情有否着落？ 她表示感情事努力不來，「不緊要，遇到就遇到，否則寄情工作都開心」。
阿佘見到粉絲支持非常開心和感恩，並走近粉絲合照。郭富城早前出席活動，差點被熱情粉絲的手機撞到眼，她相信粉絲無心傷害偶像，以前去過不同城市都遇過不少瘋狂情况，粉絲會熱情送抱，很多隻手會伸出求握手，她會體諒粉絲等足一日見偶像的興奮心情。