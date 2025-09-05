劉佩玥豁出去演機心女被父母鬧衰格 《俠醫》電車巡遊 張曦雯大讚陳豪按摩手勢好

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、譚凱琪、林溥來、游嘉欣、馮皓揚及鄭子誠等《俠醫》演員，昨日乘坐電車由西環出發至銅鑼灣巡遊宣傳，沿路落力向途人揮手打招呼，吸引市民圍觀拍照，大讚他們靚仔及靚女。之後眾演員抵達銅鑼灣鬧市，即場示範中醫穴位推拿，陳豪重演為張曦雯按腳一幕，劉佩玥與馬貫東示範做拉扯動作，玩到興奮傻笑又大叫。

陳：中醫師母親讚表現OK

陳豪表示母親是中醫師，所以要他示範按摩穴位的動作很熟手，笑稱劇中演醫師也獲母親讚表現OK。陳豪表示經常為太太陳茵媺按摩，讓她放鬆身體消除疲勞。拍攝時奉旨獲按摩服務的張曦雯，大讚陳豪力度好，按得她很舒服，笑言每次按摩後感覺身體更健康。對於劇集播出後獲不俗評價，兩人認為歸功於以往合作過幾次的年輕監製陳萍，彼此有一定默契，更欣賞劇情具創意又節奏明快，借中醫角度正面帶出人與人之間的感情關係。陳豪與張曦雯齊說：「陳萍是TVB入面僅有的女監製，她工作好嚴謹，不容許我們揸流攤，所以聽聞劇集首播好似有21.4點收視，暫時是今年劇集首播最好成績，是一個好開始，之後希望延續聲勢。」

劉佩玥身體抱恙聲沙沙，但仍落力協助劇集宣傳，照樣在電車上大聲向途人呼籲追劇支持，不想白費台前幕後人員心血，她見途人微笑揮手拍照大感安慰，頓時令腎上腺素飈升，即使身體不適也變得精神起來。劉佩玥表示可能天氣轉變加上自己抵抗力弱，導致氣管較易敏感，不過叫大家不必擔心。

劉：與丁子朗更加賤格

提到在《俠醫》飾演地產經紀，演來充滿機心，經常人前人後變臉，獲網民大讚演得好。劉佩玥感非常開心，自爆連父母都鬧演得衰格，藐視親生女兒，她說：「既然要我演反派，就要盡本分不怕遭人反感，反而豁出去演衰人。事實上大家都分得開真人和角色不同，收到好多正面評價好開心。」她預告稍後劇情會與丁子朗有很多對手戲，自嘲兩人表現更加賤格很討人厭，籲觀眾密切留意。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com