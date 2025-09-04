明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《我的鄰居是惡魔》 安普賢潤娥共譜人魔戀

【明報專訊】韓國少女時代成員潤娥最近影視兩忙，跟《名校的階梯》李彩玟合演有線頻道tvN新劇《暴君的廚師》收視節節上升，與《財閥×刑警》安普賢拍檔的電影《我的鄰居是惡魔》今天（4日）亦在香港開畫，講述每晚凌晨2時便會變成「惡魔」的女人，與守護她的失業青年的愛情故事，既是披着神秘面紗的成人童話，也可視作溫情治癒片，或許未能令人捧腹，至少可以會心微笑。

沿用《EXIT》方程式

繼《EXIT：極限逃生》後，導演李相槿跟主角潤娥再度合作《我的鄰居是惡魔》，前作2019年上映叫好叫座，把災難和喜劇合而為一，錄得942萬觀看人次，創下票房佳績；新片重施故技，結合驅魔與溫情，《我》片講述失業青年李吉九（安普賢飾）邂逅樓上新住客鄭善智（潤娥飾），被女方如天使般的面孔迷倒，吉九其後發現善智不為人知的另一面，每晚凌晨2至5時，隱藏在她體內的惡魔便會現身，佔據她的軀體四處遊蕩，問題是善智不知自己體內潛藏魔鬼，她的父親鄭長洙（成東日飾）及堂妹鄭雅拉（朱玄英飾）為了守護秘密，每夜守候身邊，甚至定期搬家。某日長洙扭傷腰部，不得不把保護女兒的重任交給吉九。

電影以吉九把夾公仔機贏得的戰利品，整整齊齊放在房間揭開序幕，他因無法適應職場生活，變成無業游民，直指「人生與夾公仔不同，更複雜且艱難」，雖然導演拋出一個看似很有深度的問題，遺憾卻沒有把它伸延探討。故事隨即轉向描述吉九遇上善智的過程，他發現女方在日夜之間的造型與個性截然不同，開始感到好奇，決定調查真相，最後得悉惡魔秘密，開始擔任善智的兼職保鑣，工作看似簡單，只需陪她逛街「曬月光」，其實有點打雜，既要買甜品、推鞦韆，還要執拾惡魔亂丟的垃圾。

男主角非度身訂做

電影前半段講述吉九想為善智驅魔，為了讓惡魔永遠離開她，於是落力陪她玩耍，惡魔更欺騙他說，只要連續念出名字3次，便答應離開她，結果當然失敗，反而惹怒惡魔；後半段改行溫情路線，吉九不再要求惡魔遠離善智，而是讓他安息。原來惡魔是亡魂，因為善智的外曾祖母失誤，導致亡魂無處容身，於是世世代代附身於家族子孫。吉九知道真相後，主動跑到善智故鄉，尋找可供亡魂安息的瓦缸。吉九真心超度亡魂情節感人，同時道出惡魔並非壞蛋，亦有善良一面，帶出溫暖信息。

戲中潤娥分飾兩角，幾乎由頭帶到尾，可謂演技大考驗，幸好表現合格，為電影增添不少活力。惡魔作為戲中唯一反派，首次登場未能為觀眾留下深刻印象，全片亦沒有展現邪惡一面，略嫌戲味不足。吉九個性善良，帶有暖男感覺，可是安普賢身材高大健碩，扮演弱質青年，明顯欠缺說服力。事緣角色原本屬意《海岸村Cha-Cha-Cha》金宣虎，因受到舊愛聲稱為他墮胎的醜聞影響，才改由安普賢頂上。另外，電影笑點不足，主角愛情線鋪排也欠仔細，情節過於簡單。幸好整體感覺溫馨又治癒，依然值得一看。

上映日期：9月4日

相關字詞﹕安普賢 潤娥 韓國電影 我的鄰居是惡魔 開箱

上 / 下一篇新聞