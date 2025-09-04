【開箱】《我的鄰居是惡魔》 安普賢潤娥共譜人魔戀

沿用《EXIT》方程式

繼《EXIT：極限逃生》後，導演李相槿跟主角潤娥再度合作《我的鄰居是惡魔》，前作2019年上映叫好叫座，把災難和喜劇合而為一，錄得942萬觀看人次，創下票房佳績；新片重施故技，結合驅魔與溫情，《我》片講述失業青年李吉九（安普賢飾）邂逅樓上新住客鄭善智（潤娥飾），被女方如天使般的面孔迷倒，吉九其後發現善智不為人知的另一面，每晚凌晨2至5時，隱藏在她體內的惡魔便會現身，佔據她的軀體四處遊蕩，問題是善智不知自己體內潛藏魔鬼，她的父親鄭長洙（成東日飾）及堂妹鄭雅拉（朱玄英飾）為了守護秘密，每夜守候身邊，甚至定期搬家。某日長洙扭傷腰部，不得不把保護女兒的重任交給吉九。

電影以吉九把夾公仔機贏得的戰利品，整整齊齊放在房間揭開序幕，他因無法適應職場生活，變成無業游民，直指「人生與夾公仔不同，更複雜且艱難」，雖然導演拋出一個看似很有深度的問題，遺憾卻沒有把它伸延探討。故事隨即轉向描述吉九遇上善智的過程，他發現女方在日夜之間的造型與個性截然不同，開始感到好奇，決定調查真相，最後得悉惡魔秘密，開始擔任善智的兼職保鑣，工作看似簡單，只需陪她逛街「曬月光」，其實有點打雜，既要買甜品、推鞦韆，還要執拾惡魔亂丟的垃圾。

男主角非度身訂做

電影前半段講述吉九想為善智驅魔，為了讓惡魔永遠離開她，於是落力陪她玩耍，惡魔更欺騙他說，只要連續念出名字3次，便答應離開她，結果當然失敗，反而惹怒惡魔；後半段改行溫情路線，吉九不再要求惡魔遠離善智，而是讓他安息。原來惡魔是亡魂，因為善智的外曾祖母失誤，導致亡魂無處容身，於是世世代代附身於家族子孫。吉九知道真相後，主動跑到善智故鄉，尋找可供亡魂安息的瓦缸。吉九真心超度亡魂情節感人，同時道出惡魔並非壞蛋，亦有善良一面，帶出溫暖信息。

戲中潤娥分飾兩角，幾乎由頭帶到尾，可謂演技大考驗，幸好表現合格，為電影增添不少活力。惡魔作為戲中唯一反派，首次登場未能為觀眾留下深刻印象，全片亦沒有展現邪惡一面，略嫌戲味不足。吉九個性善良，帶有暖男感覺，可是安普賢身材高大健碩，扮演弱質青年，明顯欠缺說服力。事緣角色原本屬意《海岸村Cha-Cha-Cha》金宣虎，因受到舊愛聲稱為他墮胎的醜聞影響，才改由安普賢頂上。另外，電影笑點不足，主角愛情線鋪排也欠仔細，情節過於簡單。幸好整體感覺溫馨又治癒，依然值得一看。

上映日期：9月4日