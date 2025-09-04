《炸藥屋》莉碧嘉費格遜首拖老公行紅氈

《炸藥屋》故事講述一枚來歷不明的飛彈射向美國，誰該負上責任？又該如何應對？一場爭分奪秒的生死競賽就此展開。繼《國家元首》飾演英揆後，艾迪斯再於新片扮演美國總統，這日他拖着「第一夫人」Sabrina Dhowre出席首映；莉碧嘉亦不遑多讓，結婚7年首次偕富商老公Rory St. Clair Gainer行紅地氈，罕有放閃。

《驕陽似我》吉士雲遜（Gus Van Sant）執導非競賽片《Dead Man's Wire》同晚亦舉行首映禮，他帶領《狂亂世道》高文杜明高（Colman Domingo）及《怪奇物語》迪葵蒙哥馬利（Dacre Montgomery）等演員亮相，主角阿爾柏仙奴（Al Pacino）及標沙士格（Bill Skarsgard）則缺席。大會亦向導演頒發Passion For Film獎座，表揚他對拍攝電影的熱情。