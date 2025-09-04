明報新聞網
娛樂

《炸藥屋》莉碧嘉費格遜首拖老公行紅氈

【明報專訊】第82屆威尼斯影展主競賽片《炸藥屋》（A House of Dynamite）前日舉行首映禮，《拆彈雄心》金像女導演嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）率領男女主角：《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）及《職業特工隊》系列女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）一起行紅地氈。據美媒Variety報道，電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌11分鐘，爛番茄影評網站亦給予89%高分，此片將於10月10日在美國戲院限定放映，同月24日移師影視串流平台Netflix上架。

《炸藥屋》故事講述一枚來歷不明的飛彈射向美國，誰該負上責任？又該如何應對？一場爭分奪秒的生死競賽就此展開。繼《國家元首》飾演英揆後，艾迪斯再於新片扮演美國總統，這日他拖着「第一夫人」Sabrina Dhowre出席首映；莉碧嘉亦不遑多讓，結婚7年首次偕富商老公Rory St. Clair Gainer行紅地氈，罕有放閃。

《驕陽似我》吉士雲遜（Gus Van Sant）執導非競賽片《Dead Man's Wire》同晚亦舉行首映禮，他帶領《狂亂世道》高文杜明高（Colman Domingo）及《怪奇物語》迪葵蒙哥馬利（Dacre Montgomery）等演員亮相，主角阿爾柏仙奴（Al Pacino）及標沙士格（Bill Skarsgard）則缺席。大會亦向導演頒發Passion For Film獎座，表揚他對拍攝電影的熱情。

相關字詞﹕阿爾柏仙奴 標沙士格 迪葵蒙哥馬利 高文杜明高 吉士雲遜 艾迪斯艾巴 嘉芙蓮碧格露 炸藥屋 莉碧嘉費格遜

