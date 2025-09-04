明報新聞網
娛樂

打破《魷魚遊戲》歷來最高收視紀錄 《Kpop獵魔女團》稱霸Netflix

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布8月25至31日一周收視，《Kpop獵魔女團》6月20日開播至今，人氣持續高企，加上早前推出歡唱版《Kpop獵魔女團：一齊唱》推波助瀾，帶挈上周觀看次數首度突破3000萬大關，蟬聯英語電影收視榜首之餘，上架11星期累計觀看次數更達2.66億，險勝2.65億次的韓劇《魷魚遊戲》，成為Netflix歷來最高收視作品。

《Kpop獵魔女團》收視屢創佳績，上架第6周已突破一億觀看次數，取代阿當辛迪拿（Adam Sandler）編劇兼配音《蜥蜴伯伯里歐》，成為Netflix歷來最高收視原創動畫電影；早前再擊敗「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與《狂野時速》狄維莊遜（Dwayne Johnson）合演動作片《紅色通緝令》（2.3億次），成為該平台史上最多人收看英語電影；然而升勢未止，上周新增3010萬觀看次數，令到累計收視急升至2.66億次，一口氣超越最高收視英語節目《星期三》（2.52億次）及非英語節目《魷魚遊戲》（2.65億次），榮膺Netflix「一姐」。

距離「截數」尚餘兩周

根據慣例，Netflix統計影視節目上架首91日的觀看次數，作為總收視排名準則，如今《Kpop獵魔女團》打破2021年開播《魷魚遊戲》保持四年不敗紀錄，更重要的是，此片尚餘兩周才達到「截數日」，勢必把收視紀錄再度推高。

《Kpop獵魔女團》上架11個星期，上周第6度登上英語電影收視冠軍，《週四謀殺俱樂部》新上榜錄得2470萬觀看次數排第2位，紀錄片《陌生號碼：高中短訊詐騙疑雲》則以860萬次躋身三甲；非英語電影方面，德國懸疑片《危情島墜》以1250萬次蟬聯冠軍，土耳其片《棄子》及韓片《捲捲初戀》分佔亞季軍（950萬及620萬次）。

《星期三2》最後衝刺

值得一提的是，《奪命狂呼》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）主演《星期三》第2季分成上下兩部推出，前半部已於8月6日上架，連續3周佔據Netflix英語節目收視榜首，上星期終於回落至季軍（840萬次），改由《我與華特家男孩的生活》（1180萬）及《頭號人質》（1160萬）進駐前兩名；《星期三2》最後4集剛於昨天（3日）登場，且看能否後來居上，再次挑戰收視冠軍？

非英語節目方面，西班牙劇《雙墳》新上榜錄得860萬觀看次數登頂，韓劇《暴君的廚師》連升兩級至第2位（810萬次），至於其他韓劇如《夢想成為律師的律師們》和《愛麻夫人上映中》分佔第4及8位，上架10星期的《魷魚遊戲3》終於跌出十大位置，頗有時代終結的意味。

魷魚遊戲 Kpop獵魔女團

