【娛樂場】《我愛九龍城》 青梅竹馬陳家樂岑麗香重遇陷4角戀

《我愛九龍城》備親情、愛情及友情元素，期望重現香港的人情味，故事圍繞自幼在九龍城長大的胡家三兄弟，3人繼承了父親（許紹雄飾）經營的胡記麻將館，胡家長子三喜（泰臣飾） 能力有限，多做多錯，二哥三飛（敖嘉年飾）只懂享樂泡妞，惹下不少情債；所有重擔落在孻仔三元（陳家樂飾）身上。

力展香港人情味

三元不單要讓麻將館重新續牌經營，還要背起爸爸生前欠下的巨額債務，更讓他心緒不寧的是十幾年前撇下他遠走的青梅竹馬女友王嘉琳（岑麗香飾）重回九龍城。王嘉琳童年悲慘，母親嗜賭，無依無靠，幸得胡家照顧，渡過艱苦歲月，與三元青梅竹馬，培養出一段純真感情，但她不想一世留下，更不想一生拖累三元，選擇不辭而別到外國打拼。

王嘉琳捱出頭來，成出色電影製片，並與在外國長大的電影公司副總裁虞俊基（栢天男飾）發展情侶關係。王嘉琳因某些原因重遊舊地，並與三元重遇，三元自覺跟舊愛有遙不可及的距離，但又發現對對方念念不忘，惜王嘉琳已有男友。

同時，甜品店老闆娘寶燕（盧頌恩飾）一直單戀三元，守候在旁，任勞任怨，希望有天能感動他，陷入剪不斷、理還亂的4角關係。

兄弟打牌變打交

除愛情，劇中重點刻劃陳家樂、泰臣與敖嘉年的兄弟情，在經營麻將館的過程中，3人關係隨着壓力和外部挑戰而增加，兄弟間的信任備受考驗，發生多次碰撞和衝突，分歧逐漸浮面。其中有一幕三兄弟為父設靈，他們想滿足爸爸生前愛打麻將嗜好，特地在靈堂打牌，希望父親能聽見熟悉的麻將聲。然而每人心中都揣着複雜的情感，喝酒後由最初的言語爭執變成肢體衝突，最終3兄弟由打牌變成打交，場面激烈。

《我愛九龍城》HOY TV（77台）

9月8日 逢周一至五晚上9時