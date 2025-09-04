明報新聞網
娛樂

首支國語歌講虐心愛情 姜濤林宣妤牀上十指緊扣拍MV

姜濤推出首支國語單曲《流浪星球》 MV演繹虐心愛情故事

【明報專訊】姜濤推出入行7年首支國語單曲《流浪星球》，透露粉絲一直希望他出一首沒太多複雜元素的歌，他認為愛情是人生中最簡單純粹的元素，今次選了虐心主題，讓聽眾感受最直接、真誠的情緒，每個人都要有這些過程與經歷才能成長，不單是愛情，人生中有很多道理也需要到達某個階段才能有所頓悟。

稱領悟力與拍拖次數無關

感情經歷不豐富的姜濤覺得領悟力與拍拖次數無關，「就算有些人拍很多次拖，也未必明白何謂愛情。這首歌也不盡然只講愛情，我覺得人總會在某個階段醒覺，視乎你在過程中經歷過什麼事，能夠從中領略多少，以及是否願意思考到底情為何物。尤其是男生，總是像個小朋友，但由男生變成男人的其中一個過程，就是怎樣看待愛情，不止是喜歡誰，而是願意為對方做出取捨與抉擇，每個經歷都是一個機會認清自己，怎樣才能令自己變得更好」。

林宣妤擔任《流浪星球》MV女主角，姜濤透露導演跟他分享一些自己及朋友的感情經歷，為貼合歌詞情景，不想有太多複雜及抽象意境，只想以簡單愛情故事呈現一段關係的緣起緣滅。MV講一對小情侶，熱戀期時不乏甜蜜階段，包括在牀上拖手仔、糖黐豆看戲，跟愛貓玩耍等，同時也有為瑣事吵架，姜濤更發火將枱面的東西掃落地。

娛樂組

